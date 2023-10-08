Северный флот могут лишить статуса межвидового стратегического объединения
Северный флот ВМФ России предложили лишить статуса межвидового стратегического территориального объединения, следует из проекта указа президента РФ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Разработчиком проекта указа выступило Минобороны. «Проектом указа предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе Вооруженных сил», – говорится в пояснительной записке.
Таким образом, республика Коми, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ (НАО), ранее относившиеся по военно-административному делению к Северному флоту, будут включены в Ленинградский военный округ.
Сейчас в России существует четыре военных округа – Центральный (штаб-квартира в Екатеринбурге), Западный (Санкт-Петербург), Южный (Ростов-на-Дону) и Восточный (Хабаровск). Самый первый из них (Западный) был основан в 2010 г.
В декабре 2022 г. министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа, которые станут межвидовыми стратегическими объединениями ВС РФ. Тогда министр заявил это на фоне «стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширения Североатлантического альянса за счет Финляндии и Швеции». В апреле Финляндия вошла в состав НАТО, став 31-м членом военного блока, заявка Швеции все еще не одобрена всеми членами НАТО.