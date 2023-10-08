Северный флот могут лишить статуса межвидового стратегического объединения

В декабре 2022 г. министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа, которые станут межвидовыми стратегическими объединениями ВС РФ. Тогда министр заявил это на фоне «стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширения Североатлантического альянса за счет Финляндии и Швеции». В апреле Финляндия вошла в состав НАТО, став 31-м членом военного блока, заявка Швеции все еще не одобрена всеми членами НАТО.