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Политика

Северный флот могут лишить статуса межвидового стратегического объединения

Ведомости

Северный флот ВМФ России предложили лишить статуса межвидового стратегического территориального объединения, следует из проекта указа президента РФ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Разработчиком проекта указа выступило Минобороны. «Проектом указа предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе Вооруженных сил», – говорится в пояснительной записке.

Таким образом, республика Коми, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ (НАО), ранее относившиеся по военно-административному делению к Северному флоту, будут включены в Ленинградский военный округ.

Сейчас в России существует четыре военных округа – Центральный (штаб-квартира в Екатеринбурге), Западный (Санкт-Петербург), Южный (Ростов-на-Дону) и Восточный (Хабаровск). Самый первый из них (Западный) был основан в 2010 г.

В декабре 2022 г. министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа, которые станут межвидовыми стратегическими объединениями ВС РФ. Тогда министр заявил это на фоне «стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширения Североатлантического альянса за счет Финляндии и Швеции». В апреле Финляндия вошла в состав НАТО, став 31-м членом военного блока, заявка Швеции все еще не одобрена всеми членами НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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