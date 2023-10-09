СМИ узнали о двухлетней подготовке ХАМАС к нападению на Израиль
Палестинская группировка ХАМАС последние два года скрывала свои военные планы и убеждала Израиль, что не хочет войны и заинтересована в экономической стабильности. Об этом пишет Reuters.
Источник агентства, близкий к ХАМАС, рассказал, что палестинская группировка использовала «беспрецедентную тактику разведки», чтобы ввести Израиль в заблуждение в течение последних месяцев. Во время подготовки ХАМАС соорудил в Газе имитацию израильского поселения и тренировал там высадку войск и штурм.
Группировка в том числе снимала эти учения на видео. Источник уточнил, что Израиль видел их, но был убежден, что ХАМАС не планирует ввязываться в боевые действия. При этом многие лидеры самой группировки не знали о конкретных планах, так как главной целью ХАМАС было предотвратить утечки.
ХАМАС, преследуя свои планы, последние два года воздерживался от военных операций против Израиля, за что подвергался критике некоторых сторонников, пишет Reuters. Это усиливало эффект впечатления, что они не планируют военных интервенций.
Reuters отмечает, что после обострения в 2021 г. Израиль стремился обеспечить базовый уровень экономической стабильности в Газе, разрешая ее жителям работать в стране, где зарплаты в 10 раз выше. Источник в службе безопасности Израиля во время беседы с агентством признал, что они были обмануты ХАМАС. Представитель израильских сил обороны майор Нир Динар назвал нападение группировки израильским 11 сентября.
Утром 7 октября палестинская группировка начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали.