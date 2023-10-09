СМИ узнали о двухлетней подготовке ХАМАС к нападению на Израиль

Группировка в том числе снимала эти учения на видео. Источник уточнил, что Израиль видел их, но был убежден, что ХАМАС не планирует ввязываться в боевые действия. При этом многие лидеры самой группировки не знали о конкретных планах, так как главной целью ХАМАС было предотвратить утечки.