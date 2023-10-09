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Песков: вряд ли кто может составить конкуренцию Путину на выборах

Ведомости

У действующего президента России нет реальных соперников на выборах. При этом Владимир Путин настаивал на соблюдении всех требований Конституции. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова об отмене президентских выборов на фоне спецоперации.

«Вряд ли кто может составить конкуренцию Путину на выборах», – заявил Песков.

7 октября Кадыров предложил отменить президентские выборы, пока идет спецоперация, или провести голосование с одним кандидатом – действующим главой государства, «потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну».

11 сентября Песков заявил, что президент примет решение об участии в выборах после назначения дат голосования и выдвижения кандидатур. В тот же день он отметил, что если Путин выдвинет свою кандидатуру, составить ему реальную конкуренцию не сможет никто.

Президентские выборы запланированы в России на 2024 г. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова. Дата президентских выборов, вероятно, будет объявлена Советом Федерации в декабре, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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