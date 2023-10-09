Песков: вряд ли кто может составить конкуренцию Путину на выборах
У действующего президента России нет реальных соперников на выборах. При этом Владимир Путин настаивал на соблюдении всех требований Конституции. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова об отмене президентских выборов на фоне спецоперации.
«Вряд ли кто может составить конкуренцию Путину на выборах», – заявил Песков.
7 октября Кадыров предложил отменить президентские выборы, пока идет спецоперация, или провести голосование с одним кандидатом – действующим главой государства, «потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну».
11 сентября Песков заявил, что президент примет решение об участии в выборах после назначения дат голосования и выдвижения кандидатур. В тот же день он отметил, что если Путин выдвинет свою кандидатуру, составить ему реальную конкуренцию не сможет никто.
Президентские выборы запланированы в России на 2024 г. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова. Дата президентских выборов, вероятно, будет объявлена Советом Федерации в декабре, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.