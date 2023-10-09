Гражданам Белоруссии рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль

«Многие из обратившихся действительно поднимают вопрос об эвакуации. Вся эта информация собирается и анализируется. Вместе с тем в настоящее время аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме, израильские и ряд иностранных авиакомпаний продолжают совершать регулярные коммерческие авиарейсы», – отметил пресс-секретарь МИДа.