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Гражданам Белоруссии рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль

Ведомости

Белорусским гражданам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки. Тем, кто сейчас находится в Израиле, напомнили о необходимости следовать указаниям местных властей. Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа страны Анатолий Глаз, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Туроператоров также призвали обратить внимание на складывающуюся в регионе ситуацию при планировании туристических поездок.

Глаз подчеркнул, что посольство Белоруссии в Израиле работает в соответствующем напряженной обстановке режиме. Вопрос эвакуации дипломатов на данный момент не стоит: они работают над возможной помощью белорусским гражданам. Дипмиссия зафиксировала более 150 обращений белорусских туристов.

«Многие из обратившихся действительно поднимают вопрос об эвакуации. Вся эта информация собирается и анализируется. Вместе с тем в настоящее время аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме, израильские и ряд иностранных авиакомпаний продолжают совершать регулярные коммерческие авиарейсы», – отметил пресс-секретарь МИДа.

8 октября МИД Белоруссии сообщил, что двое граждан республики – сын с матерью – пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелона. Сейчас они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. 

9 октября МИД России сообщил о проработке эвакуации россиян с Ближнего Востока. Находящихся в Израиле россиян призвали оставаться в безопасных местах и соблюдать указания военных, особенно на юге страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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