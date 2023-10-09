Гражданам Белоруссии рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль
Белорусским гражданам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки. Тем, кто сейчас находится в Израиле, напомнили о необходимости следовать указаниям местных властей. Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа страны Анатолий Глаз, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
Туроператоров также призвали обратить внимание на складывающуюся в регионе ситуацию при планировании туристических поездок.
Глаз подчеркнул, что посольство Белоруссии в Израиле работает в соответствующем напряженной обстановке режиме. Вопрос эвакуации дипломатов на данный момент не стоит: они работают над возможной помощью белорусским гражданам. Дипмиссия зафиксировала более 150 обращений белорусских туристов.
«Многие из обратившихся действительно поднимают вопрос об эвакуации. Вся эта информация собирается и анализируется. Вместе с тем в настоящее время аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме, израильские и ряд иностранных авиакомпаний продолжают совершать регулярные коммерческие авиарейсы», – отметил пресс-секретарь МИДа.
8 октября МИД Белоруссии сообщил, что двое граждан республики – сын с матерью – пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелона. Сейчас они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.
9 октября МИД России сообщил о проработке эвакуации россиян с Ближнего Востока. Находящихся в Израиле россиян призвали оставаться в безопасных местах и соблюдать указания военных, особенно на юге страны.