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Небензя: Украина использует зернохранилища для складирования оружия

Ведомости

Россия будет уничтожать украинские зернохранилища и портовую инфраструктуру, если Киев будет использовать их для хранения оружия. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя особо подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданским объектам и не целится в мирных жителей. Российское высокоточное оружие применяется «исключительно для уничтожения военного потенциала режима Зеленского и объектов, к нему относящихся».

«Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будут и они», – сказал постпред.

Небензя добавил, что цели и задачи спецоперации будут достигнуты военными методами, если на их решение мирными способами Киев и его западные кураторы так и не согласятся.

12 сентября Небензя сообщил, что Россия ежемесячно предлагает рассматривать тему воздействия поставок оружия Киеву на перспективы урегулирования кризиса на заседаниях Совбеза ООН. Он добавил, что каждый раз находятся новые сюжеты, заслуживающие обсуждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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