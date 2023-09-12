Небензя: Москва ежемесячно предлагает в СБ ООН тему поставок оружия Киеву

6 сентября Пентагон объявил о решении передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams. Они станут частью 46-го пакета финансового помощи Украине на $175 млн. В него также войдут боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не повлияет на ход спецоперации.