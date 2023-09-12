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Небензя: Москва ежемесячно предлагает в СБ ООН тему поставок оружия Киеву

Ведомости

Россия ежемесячно предлагает рассматривать тему воздействия поставок оружия Киеву на перспективы урегулирования кризиса на заседаниях Совбеза ООН, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя уточнил, что нынешнее заседание созвали, прежде всего, чтобы вновь обсудить значение «фактора безудержной накачки западными спонсорами своих подопечных в Киеве» различными видами вооружений на «перспективы урегулирования украинского кризиса».

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«Мы предлагаем Совету рассматривать эту тему почти каждый месяц, и каждый раз находятся новые сюжеты, заслуживающие нашего обсуждения», – подчеркнул постпред.

6 сентября Пентагон объявил о решении передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams. Они станут частью 46-го пакета финансового помощи Украине на $175 млн. В него также войдут боеприпасы для HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не повлияет на ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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