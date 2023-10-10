Кеннеди-младший заявил об участии в выборах в качестве независимого кандидата

В июле Кеннеди-младший заявлял, что США нужно поступать «как его дядя», Джон Кеннеди, налаживая диалог с Россией. До этого он называл Украину жертвой противостояния России и США. Он пояснил, что при победе на выборах он добьется прекращения огня на Украине в максимально короткие сроки.