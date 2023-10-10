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Кеннеди-младший заявил об участии в выборах в качестве независимого кандидата

Ведомости

Племянник убитого президента США Джона Кеннеди, Роберт Кеннеди-младший объявил о своем выдвижении в президенты в качестве независимого кандидата. Об этом он заявил на митинге сторонников в Филадельфии.

«Быть независимым от политических партий не означает сделать их моим врагом. <...> В качестве президента я буду работать с представителями обеих партий, которые захотят присоединиться ко мне и служить нашей стране», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Кеннеди-младший в апреле выдвигался от Демократической партии США, но для этого ему придется победить в ходе праймериз действующего президента США Джо Байдена, который намерен остаться у власти на второй срок. 

В июле Кеннеди-младший заявлял, что США нужно поступать «как его дядя», Джон Кеннеди, налаживая диалог с Россией. До этого он называл Украину жертвой противостояния России и США. Он пояснил, что при победе на выборах он добьется прекращения огня на Украине в максимально короткие сроки. 

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 г. Среди республиканцев о выдвижении своей кандидатуры объявили в том числе бывший президент Дональд Трамп – на данный момент он является наиболее популярным представителем республиканцев, несмотря на уголовное дело о хранении секретных документов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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