Кеннеди-младший заявил об участии в выборах в качестве независимого кандидата
Племянник убитого президента США Джона Кеннеди, Роберт Кеннеди-младший объявил о своем выдвижении в президенты в качестве независимого кандидата. Об этом он заявил на митинге сторонников в Филадельфии.
«Быть независимым от политических партий не означает сделать их моим врагом. <...> В качестве президента я буду работать с представителями обеих партий, которые захотят присоединиться ко мне и служить нашей стране», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Кеннеди-младший в апреле выдвигался от Демократической партии США, но для этого ему придется победить в ходе праймериз действующего президента США Джо Байдена, который намерен остаться у власти на второй срок.
В июле Кеннеди-младший заявлял, что США нужно поступать «как его дядя», Джон Кеннеди, налаживая диалог с Россией. До этого он называл Украину жертвой противостояния России и США. Он пояснил, что при победе на выборах он добьется прекращения огня на Украине в максимально короткие сроки.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 г. Среди республиканцев о выдвижении своей кандидатуры объявили в том числе бывший президент Дональд Трамп – на данный момент он является наиболее популярным представителем республиканцев, несмотря на уголовное дело о хранении секретных документов.