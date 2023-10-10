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Медведев назвал ИГИЛ «традиционным партнером» Киева

Ведомости

ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) является традиционным партнером властей Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о связи «Хамас» с Россией.

«С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. <...> Поэтому надо отвечать так: ИГИЛ (Исламское государство) – традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, террористы регулярно получают крупные спонсорские взносы от Киева и оружие из поставок НАТО для ВСУ. Участники ИГ, утверждает он, имеют секретные счета в банках Украины и недвижимость в стране.

Накануне Зеленский в своем Telegram-канале написал, что провел встречу с руководителями разведки и с дипломатами по ситуации в Израиле. Он также заявил, что, по их информации, «Россия заинтересована в развязывании войны на Ближнем Востоке».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обвинения беспочвенными, подчеркнув, что палестино-израильский конфликт имеет много глубоких противоречий.

На слова Зеленского отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было», – прокомментировала она в Telegram-канале слова украинского президента.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил, что число погибших граждан России в результате нападения палестинской группировки увеличилось до двух человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в этом регионе. По его оценке, действия Вашингтона не учитывали «коренных интересов» палестинского народа и создание суверенного палестинского государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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