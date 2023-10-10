Медведев назвал ИГИЛ «традиционным партнером» Киева
ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) является традиционным партнером властей Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о связи «Хамас» с Россией.
«С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. <...> Поэтому надо отвечать так: ИГИЛ (Исламское государство) – традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, террористы регулярно получают крупные спонсорские взносы от Киева и оружие из поставок НАТО для ВСУ. Участники ИГ, утверждает он, имеют секретные счета в банках Украины и недвижимость в стране.
Накануне Зеленский в своем Telegram-канале написал, что провел встречу с руководителями разведки и с дипломатами по ситуации в Израиле. Он также заявил, что, по их информации, «Россия заинтересована в развязывании войны на Ближнем Востоке».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обвинения беспочвенными, подчеркнув, что палестино-израильский конфликт имеет много глубоких противоречий.
На слова Зеленского отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было», – прокомментировала она в Telegram-канале слова украинского президента.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил, что число погибших граждан России в результате нападения палестинской группировки увеличилось до двух человек.
Президент РФ Владимир Путин назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в этом регионе. По его оценке, действия Вашингтона не учитывали «коренных интересов» палестинского народа и создание суверенного палестинского государства.