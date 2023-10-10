Медведев назвал ИГИЛ «традиционным партнером» Киева

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил, что число погибших граждан России в результате нападения палестинской группировки увеличилось до двух человек.