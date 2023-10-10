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Песков отверг слова Зеленского о желании РФ развязать войну на Ближнем Востоке

Ведомости

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке, не имеют под собой никаких оснований, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что в Кремле негативно отреагировали на слова Зеленского, который заявил, что у него якобы есть доказательства того, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке

«Они совершенно не имеют под собой никаких оснований. Мы видим совсем разные процессы. Это застарелый конфликт. Я имею в виду Ближний Восток, палестино-израильский конфликт, который имеет много глубоких противоречий. Многие знают предысторию. Но она настолько глубокая, что не все уже владеют нюансами», – пояснил Песков.

Накануне Зеленский в своем Telegram-канале написал, что провел встречу с руководителями разведки и с дипломатами по ситуации в Израиле. Он также заявил, что по их информации, «Россия заинтересована в развязывании войны на Ближнем Востоке».

На слова Зеленского отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было», – прокомментировала она в Telegram-канале слова украинского президента.

Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил, что число погибших граждан России в результате нападения палестинской группировки увеличилось до двух человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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