Песков отверг слова Зеленского о желании РФ развязать войну на Ближнем Востоке

«Они совершенно не имеют под собой никаких оснований. Мы видим совсем разные процессы. Это застарелый конфликт. Я имею в виду Ближний Восток, палестино-израильский конфликт, который имеет много глубоких противоречий. Многие знают предысторию. Но она настолько глубокая, что не все уже владеют нюансами», – пояснил Песков.