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Захарова: решение Минска о приостановке ДОВСЕ является взвешенным

Ведомости

Решение Минска о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии является взвешенным и вдумчивым. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе очередного брифинга.

Захарова отметила, что Белоруссия уже более 30 лет выполняет свои обязательства по ДОВСЕ, она сократила 3200 единиц, ограниченных договором обычных вооружений и техники. Тем не менее 21 марта 2023 г. правительство Польши приняло решение о невыполнении ДОВСЕ в отношении Белоруссии. Сообщили об этом только по запросу Минска. Чехия уведомила о приостановлении договора по сети ОБСЕ в августе 2022 г.

«Очевидно, это было сделано, я так думаю, чтобы скрыть стремительное увеличение, наращивание наступательных группировки в непосредственной близости от границы союзного государства», – предположила Захарова.

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В апреле Минск предложил пересмотреть решение, выражая готовность к конструктивному и уважительному диалогу. Но, по словам официального представителя МИДа, призыв был проигнорирован. Захарова также слова процитировала своего белорусского коллегу Анатолия Глаза о том, что Варшава «минирует всю Европу».

«Принятое нашими белорусскими друзьями решение является ответом двум указанным государствам. На практике, этот шаг, предпринятый с соблюдением необходимых процедур означает, что им больше не будет передаваться информация по ДОВСЕ, не будут приниматься инспекционные группы», – подчеркнула Захарова.

В отношении других участников Белоруссия выразила намерение продолжить выполнять положения документа.

29 мая Путин также подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Договор подразумевал количественные ограничения на вооружение и технику. В 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО «не начнут добросовестно выполнять этот документ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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