Захарова: решение Минска о приостановке ДОВСЕ является взвешенным
Решение Минска о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии является взвешенным и вдумчивым. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе очередного брифинга.
Захарова отметила, что Белоруссия уже более 30 лет выполняет свои обязательства по ДОВСЕ, она сократила 3200 единиц, ограниченных договором обычных вооружений и техники. Тем не менее 21 марта 2023 г. правительство Польши приняло решение о невыполнении ДОВСЕ в отношении Белоруссии. Сообщили об этом только по запросу Минска. Чехия уведомила о приостановлении договора по сети ОБСЕ в августе 2022 г.
«Очевидно, это было сделано, я так думаю, чтобы скрыть стремительное увеличение, наращивание наступательных группировки в непосредственной близости от границы союзного государства», – предположила Захарова.
В апреле Минск предложил пересмотреть решение, выражая готовность к конструктивному и уважительному диалогу. Но, по словам официального представителя МИДа, призыв был проигнорирован. Захарова также слова процитировала своего белорусского коллегу Анатолия Глаза о том, что Варшава «минирует всю Европу».
«Принятое нашими белорусскими друзьями решение является ответом двум указанным государствам. На практике, этот шаг, предпринятый с соблюдением необходимых процедур означает, что им больше не будет передаваться информация по ДОВСЕ, не будут приниматься инспекционные группы», – подчеркнула Захарова.
В отношении других участников Белоруссия выразила намерение продолжить выполнять положения документа.
29 мая Путин также подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Договор подразумевал количественные ограничения на вооружение и технику. В 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО «не начнут добросовестно выполнять этот документ».