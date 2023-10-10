Захарова: решение Минска о приостановке ДОВСЕ является взвешенным

Захарова отметила, что Белоруссия уже более 30 лет выполняет свои обязательства по ДОВСЕ, она сократила 3200 единиц, ограниченных договором обычных вооружений и техники. Тем не менее 21 марта 2023 г. правительство Польши приняло решение о невыполнении ДОВСЕ в отношении Белоруссии. Сообщили об этом только по запросу Минска. Чехия уведомила о приостановлении договора по сети ОБСЕ в августе 2022 г.