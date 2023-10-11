Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию
В ближайшее время Россию с визитом посетит президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом журналистам сказал помощник президента Юрий Ушаков. «Пока не могу назвать точную дату, но в достаточно близкой перспективе это планируется, стороны достигли договоренностей [относительно визита]. Остается только согласовать конкретную дату, но она будет оперативно согласована», – сказал Ушаков. По его словам, это произойдет уже до конца года.
11 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что визит Аббаса готовится, по срокам информация будет своевременно. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль 9 октября говорил о подготовке визита Аббаса в Москву, также не уточняя даты.
В конце сентября, еще до начала боевых действий палестинской группировкой «Хамас» на территории Израиля, глава палестинского МИДа Рияд аль-Малики говорил, что Аббас планирует посетить Россию до конца года, в частности, планировались переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В июле Путин провел телефонный разговор с Аббасом. Тогда палестинский президент выразил поддержку действий российского руководства. Путин, в свою очередь, подтвердил позицию Москвы, которая выступает за справедливое и устойчивое разрешение палестино-израильского конфликта.
10 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в зоне израильско-палистинского конфликта. Лидеры двух стран выразили глубокую обеспокоенность эскалацией насилия и катастрофическим ростом числа жертв среди мирных жителей. Долгосрочное мирное урегулирование этого кризиса, считают Путин и Эрдоган, возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме.
Российский президент ранее назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в этом регионе. По его оценке, действия Вашингтона не учитывали «коренных интересов» палестинского народа и создания суверенного палестинского государства.
7 октября радикальная группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. В частности, по данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 1050 человек, еще более 5000 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения.