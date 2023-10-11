Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию

7 октября радикальная группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. В частности, по данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 1050 человек, еще более 5000 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения.