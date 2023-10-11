В Израиле исключили переговоры с «Хамас» до достижения целей операции в Газе
Израиль может вернуться к переговорам с палестинским движением «Хамас» только после достижения всех целей военной операции в секторе Газа, заявил представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.
«Израиль настаивает на продолжении военных действий до тех пор, пока Тель-Авив не достигнет стратегических целей против террористических организаций “Хамас” и "Исламского джихада" (террористическая организация, запрещена в России)», – сказал пресс-секретарь (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что группировка «вовсе не служит общему делу палестинцев и не способствуют примирению с Тель-Авивом», а хочет создать палестинское государство «на руинах» Израиля, а не «бок о бок» с ним.
«Главные цели [военной операции] – предотвратить все возможные сценарии совершения терактов на территории Израиля, устранить любые угрозы и обеспечить безопасность в нашей стране на долгие годы», – заявил Бен-Дор.
9 октября представитель палестинского движения Муссу Абу Марзука заявил, что «Хамас» открыт для обсуждения потенциального перемирия с Израилем. До этого предложение о перемирии до завершения обмена пленными предлагал Египет. В то же время Израиль неоднократно отвергал возможность переговоров после утренней атаки «Хамас» в субботу.
«Хамас» атаковал проходящий возле границ сектора Газа музыкальный фестиваль, а также взял под контроль ближайшие населенные пункты на юге Израиля 7 октября. В ответ армия Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». Правительство объявило о переходе страны в состояние войны. СМИ сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционной партии «Национальное единство» Бенни Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство.
В результате палестино-израильского конфликта уже погибли более 2000 человек. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения.