Путин: Россия могла бы внести вклад в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Президент призвал отказаться от резких заявлений и несмотря ни на что не оскорблять чувства людей, вовлеченных в конфликт. Также, по словам Путина, нужно избежать потерь среди мирного населения, действия должны быть избирательными. «И конечно, нужно во чтобы то ни стало избежать расширения конфликта, потому что, если это будет происходить, это будет иметь влияние на международную ситуацию в целом, а не только на регион», – добавил он.