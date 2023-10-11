Путин: Россия могла бы внести вклад в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке
Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему межарабского канала Al-Ghad Амро Абд Эль-Хамиду.
Нужно искать способ прекращения боевых действий и вернуться к переговорному процессу, который должен быть приемлемым для всех сторон, сказал Путин. Он отметил, что у России устойчивые деловые отношения с Израилем и дружеские отношения с Палестиной.
«И Россия, на мой взгляд, тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в этот процесс урегулирования. Но эта острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде не видим», – пояснил Путин.
Путин отметил, что позиция России всегда была ясной и прозрачной и хорошо известна обеим сторонам конфликта. «Нужно выполнять принятые ранее решения Совета безопасности ООН вплоть до создания независимого суверенного палестинского государства, так как это было предусмотрено при создании самого Израиля», – отметил глава государства.
Президент призвал отказаться от резких заявлений и несмотря ни на что не оскорблять чувства людей, вовлеченных в конфликт. Также, по словам Путина, нужно избежать потерь среди мирного населения, действия должны быть избирательными. «И конечно, нужно во чтобы то ни стало избежать расширения конфликта, потому что, если это будет происходить, это будет иметь влияние на международную ситуацию в целом, а не только на регион», – добавил он.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, в ходе боевых действий погибли более 2000 человек.