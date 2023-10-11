СМИ: Нетаньяху обсуждал аннексию Газы с экс-президентом Египта Мубараком
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал еще с бывшим президентом Египта Хосни Мубараком переселение палестинцев на Синайский полуостров и аннексию сектора Газа. Об этом со ссылкой на египетские СМИ пишет иракский телеканал Al Sumariaо.
В частности, СМИ ссылаются аудиозапись, в которой Мубарак рассказывает, что Нетаньяху заявлял ему о желании аннексировать сектор Газа и отметил, что его население могло бы переместиться на Синайский полуостров. Бывший президент Египта в ответ призвал Нетаньяху забыть об этом.
Ранее телеведущий межарабского канала Al Ghad Амро Абд Эль-Хамида спросил президента России Владимира Путина, как он оценивает призывы, которые звучат внутри Израиля, о том, чтобы палестинцы переселись в Синай. Российский президент в ответ заявил, что палестинцы живут на своей исторической земле, а эти призывы – не то, что может вести к миру.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, при обострении палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек.