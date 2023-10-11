СМИ: Нетаньяху обсуждал аннексию Газы с экс-президентом Египта Мубараком

Ранее телеведущий межарабского канала Al Ghad Амро Абд Эль-Хамида спросил президента России Владимира Путина, как он оценивает призывы, которые звучат внутри Израиля, о том, чтобы палестинцы переселись в Синай. Российский президент в ответ заявил, что палестинцы живут на своей исторической земле, а эти призывы – не то, что может вести к миру.