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СМИ: Нетаньяху обсуждал аннексию Газы с экс-президентом Египта Мубараком

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал еще с бывшим президентом Египта Хосни Мубараком переселение палестинцев на Синайский полуостров и аннексию сектора Газа. Об этом со ссылкой на египетские СМИ пишет иракский телеканал Al Sumariaо.

В частности, СМИ ссылаются аудиозапись, в которой Мубарак рассказывает, что Нетаньяху заявлял ему о желании аннексировать сектор Газа и отметил, что его население могло бы переместиться на Синайский полуостров. Бывший президент Египта в ответ призвал Нетаньяху забыть об этом.

Ранее по теме: Путин: Россия могла бы внести вклад в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Ранее телеведущий межарабского канала Al Ghad Амро Абд Эль-Хамида спросил президента России Владимира Путина, как он оценивает призывы, которые звучат внутри Израиля, о том, чтобы палестинцы переселись в Синай. Российский президент в ответ заявил, что палестинцы живут на своей исторической земле, а эти призывы – не то, что может вести к миру.  

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

По последним данным, при обострении палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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