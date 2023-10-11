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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Авиастар» в Ульяновске

Ведомости

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии по производству самолетов военно-транспортной авиации России в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В ходе рабочей поездки в Ульяновск Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО «Ил» – «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в состав Госкорпорации «Ростех». Министр обороны РФ проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолетов Ан-124-100», – сказано в сообщении.

В ходе инспекции Шойгу заслушал доклад гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, который подтвердил, что все самолеты, которые необходимо передать в ВС РФ до конца года, поступят в войска в установленные контрактом сроки. 

По итогам проверки Шойгу провел рабочее совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления, участники обсудили состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации. В ходе совещания Шойгу отметил, что российская авиационная промышленность в условиях спецоперации почти в два раза превысила «загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза». При этом нагрузка на предприятия продолжает расти, добавил Шойгу.  

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При этом министр обороны поручил наращивать парк самолетов, поддерживать в рабочем состоянии уже имеющиеся самолеты и продолжить работу по совершенствованию самолетов Ил-76 – для увеличения дальности полета и их грузоподъемности. Помимо этого, Шойгу поручил удвоить объемы производства транспортных самолетов Ан-124 к 2025 г. «У нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолетов», – добавил он. 

По словам Шойгу, российским разработчикам удалось найти решение, связанное с легкими транспортными самолетами, которые должны будут заменить Ан-72 и Ан-26. «Теперь надо определится со сроками как скоро, и как быстро, мы сможем это решение воплотить в жизнь», – добавил Шойгу. 

10 октября Шойгу проинспектировал работу «Ульяновского механического завода» (УМЗ; входит в состав «Алмаз-Антея»). В ходе проверки Шойгу посмотрел работу цехов по производству зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3», которые производятся на заводе, а также заслушал доклад руководителя предприятия о готовности досрочно передать в ВС РФ очередной дивизион «Бук-М3» до конца месяца. Сейчас он находится «на окончательной сборке, на настройке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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