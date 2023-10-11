Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Авиастар» в Ульяновске

При этом министр обороны поручил наращивать парк самолетов, поддерживать в рабочем состоянии уже имеющиеся самолеты и продолжить работу по совершенствованию самолетов Ил-76 – для увеличения дальности полета и их грузоподъемности. Помимо этого, Шойгу поручил удвоить объемы производства транспортных самолетов Ан-124 к 2025 г. «У нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолетов», – добавил он.