МИД объяснил результаты выборов в СПЧ ООН антироссийской кампанией Запада

Ранее 12 октября директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев выразил уверенность, что «голос России все равно будет услышан», несмотря на то, что страну не избрали в СПЧ. Он добавил, что статус наблюдателя дает «по сути, те же самые права», что и у членов совета, кроме участия в голосовании по принятию решений.