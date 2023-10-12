МИД объяснил результаты выборов в СПЧ ООН антироссийской кампанией Запада
Во время выборов в Совет ООН по правам человека (СПЧ) Запад и его союзники развязали против Россию нечистоплотную кампанию, открыто агитируя страны против РФ. Об этом говорится в заявлении МИД России.
«Сказалась развязанная Вашингтоном, Лондоном, Брюсселем и их союзниками нечистоплотная антироссийская кампания, в ходе которой на государства-члены ООН оказывалось беспрецедентное давление, а зачастую и неприкрытый экономический и политический шантаж для предотвращения возвращения России в состав СПЧ», – говорится в сообщении.
В МИДе подчеркнули, что Россия продолжит активную работу в Совете в качестве государства-наблюдателя. Главной задачей ведомство обозначило «окончательно переломить тенденцию превращения СПЧ в “карательный” орган».
Ранее 12 октября директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев выразил уверенность, что «голос России все равно будет услышан», несмотря на то, что страну не избрали в СПЧ. Он добавил, что статус наблюдателя дает «по сути, те же самые права», что и у членов совета, кроме участия в голосовании по принятию решений.
10 октября в Генеральной Ассамблее ООН прошли выборы в Совет ООН по правам человека. В результате Россия получила 83 голоса из 97 необходимых и не попала в СПЧ на период 2024-2026 гг.
По итогам голосования в состав СПЧ вошли 15 новых стран: Бурунди, Кот-д’Ивуар, Гана, Малави, Китай, Индонезия, Япония, Кувейт, Албания, Болгария, Бразилия, Куба, Франция и Нидерланды и впервые Доминиканская Республика. Они будут состоять в совете в течение трех лет с 2024 г. Всего в СПЧ входят 47 стран.
В апреле 2022 г. Генассамблея ООН приостановила членство России в СПЧ по инициативе США в рамках специальной сессии по Украине. Это решение поддержали 93 страны, 24 выступили против, 58 – воздержались. Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин тогда отмечал, что Россия рассматривает резолюцию в качестве политически мотивированного шага. Он добавил, что Москва досрочно прекратила свои полномочия члены СПЧ с 7 апреля 2022 г.