В ООН не избрали Россию в Совет по правам человека
Россия не набрала достаточного количества голосов в ходе выборов в Генеральной Ассамблее в Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 гг., сообщили в организации.
В ходе голосования Россия получила 83 голоса из 97 необходимых. В состав СПЧ ООН от группы стран Восточной Европы на два места претендовали три страны. В результате голосования в состав совета прошли Албания (123 голоса) и Болгария (160 голосов).
Всего по итогам голосования в состав СПЧ вошли 15 новых стран – Бурунди, Кот-д’Ивуар, Гана, Малави, Китай, Индонезия, Япония, Кувейт, Албания, Болгария, Бразилия, Куба, Франция и Нидерланды и впервые Доминиканская Республика. Они будут состоять в совете в течение трех лет с 2024 г. Всего в СПЧ входят 47 стран. Помимо России место в Совете не удалось получить Перу.
В апреле 2022 г. Генассамблея ООН приостановила членство России в СПЧ по инициативе США в рамках специальной сессии по Украине. Это решение поддержали 93 страны, 24 выступили против, 58 – воздержались. Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин тогда отмечал, что Россия рассматривает резолюцию в качестве политически мотивированного шага. Он добавил, что Москва «приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 г. своих полномочий члена Совета ООН по правам человека».