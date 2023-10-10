В ООН не избрали Россию в Совет по правам человека

В апреле 2022 г. Генассамблея ООН приостановила членство России в СПЧ по инициативе США в рамках специальной сессии по Украине. Это решение поддержали 93 страны, 24 выступили против, 58 – воздержались. Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин тогда отмечал, что Россия рассматривает резолюцию в качестве политически мотивированного шага. Он добавил, что Москва «приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 г. своих полномочий члена Совета ООН по правам человека».