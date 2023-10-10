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В ООН не избрали Россию в Совет по правам человека

Ведомости

Россия не набрала достаточного количества голосов в ходе выборов в Генеральной Ассамблее в Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 гг., сообщили в организации.

В ходе голосования Россия получила 83 голоса из 97 необходимых. В состав СПЧ ООН от группы стран Восточной Европы на два места претендовали три страны. В результате голосования в состав совета прошли Албания (123 голоса) и Болгария (160 голосов).

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Всего по итогам голосования в состав СПЧ вошли 15 новых стран – Бурунди, Кот-д’Ивуар, Гана, Малави, Китай, Индонезия, Япония, Кувейт, Албания, Болгария, Бразилия, Куба, Франция и Нидерланды и впервые Доминиканская Республика. Они будут состоять в совете в течение трех лет с 2024 г. Всего в СПЧ входят 47 стран. Помимо России место в Совете не удалось получить Перу.

В апреле 2022 г. Генассамблея ООН приостановила членство России в СПЧ по инициативе США в рамках специальной сессии по Украине. Это решение поддержали 93 страны, 24 выступили против, 58 – воздержались. Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин тогда отмечал, что Россия рассматривает резолюцию в качестве политически мотивированного шага. Он добавил, что Москва «приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 г. своих полномочий члена Совета ООН по правам человека».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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