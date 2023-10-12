Ереван выделил $100 млн на поддержку переселенцев из Карабаха
Правительство Армении выделило уже $100 млн на поддержку армян, покинувших Нагорный Карабах после операции Азербайджана, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в Facebook (входит в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«На данный момент правительство выделило около $100 млн на поддержку наших братьев и сестер, вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха», – написал он.
Часть этих средств уже дошла до адресатов, другая часть поступит в ближайшие месяцы в рамках различных программ поддержки, добавил Пашинян.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе.
На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня, затем прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. По итогам встречи карабахские военные начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев.
28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. Армяне стали покидать территорию Нагорного Карабаха.
По официальным данным, Армения приняла более 100 000 вынужденных переселенцев из Карабаха. 12 октября Пашинян рассказал, что около 2500 переселенцев выехали из Армении, выразив надежду на их возвращение в дальнейшем.