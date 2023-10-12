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Ереван выделил $100 млн на поддержку переселенцев из Карабаха

Ведомости

Правительство Армении выделило уже $100 млн на поддержку армян, покинувших Нагорный Карабах после операции Азербайджана, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в Facebook (входит в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«На данный момент правительство выделило около $100 млн на поддержку наших братьев и сестер, вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха», – написал он.

Часть этих средств уже дошла до адресатов, другая часть поступит в ближайшие месяцы в рамках различных программ поддержки, добавил Пашинян.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе.

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На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня, затем прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. По итогам встречи карабахские военные начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев.

28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. Армяне стали покидать территорию Нагорного Карабаха.

По официальным данным, Армения приняла более 100 000 вынужденных переселенцев из Карабаха. 12 октября Пашинян рассказал, что около 2500 переселенцев выехали из Армении, выразив надежду на их возвращение в дальнейшем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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