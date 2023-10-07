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Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

Ведомости

Власти города Вьен на юго-востоке Франции приняли решение снять флаг Украины с фасада мэрии из-за слов президента страны Владимира Зеленского об Армении и Нагорном Карабахе. Об этом сообщила газета Le Dauphine Libere.

Украинский флаг был вывешен на фасаде здания мэрии Вьена в феврале 2022 г. Как сообщили в мэрии, решение снять флаг было принято в связи с заявлениями президента Украины после его телефонного разговора с президентом Азербайджана 4 октября. Сам Зеленский после разговора написал в Telegram-канале, что поблагодарил Баку за гуманитарную помощь, в частности в энергетическом секторе.

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Городские власти считают «невозможным игнорировать тот факт, что Азербайджан использовал продажу газа для финансирования военных действий против Армении». «Мы не можем полагаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, разделяя при этом видение режима, лежащего в основе этнических чисток в Нагорном Карабахе», – отметили в мэрии.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

По официальным данным, Армения приняла более 100 000 вынужденных переселенцев из Карабаха.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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