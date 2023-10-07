Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
Власти города Вьен на юго-востоке Франции приняли решение снять флаг Украины с фасада мэрии из-за слов президента страны Владимира Зеленского об Армении и Нагорном Карабахе. Об этом сообщила газета Le Dauphine Libere.
Украинский флаг был вывешен на фасаде здания мэрии Вьена в феврале 2022 г. Как сообщили в мэрии, решение снять флаг было принято в связи с заявлениями президента Украины после его телефонного разговора с президентом Азербайджана 4 октября. Сам Зеленский после разговора написал в Telegram-канале, что поблагодарил Баку за гуманитарную помощь, в частности в энергетическом секторе.
Городские власти считают «невозможным игнорировать тот факт, что Азербайджан использовал продажу газа для финансирования военных действий против Армении». «Мы не можем полагаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, разделяя при этом видение режима, лежащего в основе этнических чисток в Нагорном Карабахе», – отметили в мэрии.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
По официальным данным, Армения приняла более 100 000 вынужденных переселенцев из Карабаха.