Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

Украинский флаг был вывешен на фасаде здания мэрии Вьена в феврале 2022 г. Как сообщили в мэрии, решение снять флаг было принято в связи с заявлениями президента Украины после его телефонного разговора с президентом Азербайджана 4 октября. Сам Зеленский после разговора написал в Telegram-канале, что поблагодарил Баку за гуманитарную помощь, в частности в энергетическом секторе.