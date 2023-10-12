Военные поразили ангар с десантными катерами ВСУ в Николаевской области

В общей сложности за сутки ВС РФ отразили 15 атак противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Российские военные уничтожили три танка, девять боевых бронированных машин, а также пять гаубиц Д-30, три орудия Д-20 и др. Также за сутки средства ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS и сбили 39 украинских беспилотников в зоне спецоперации.