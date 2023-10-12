Газета
Политика

Военные поразили ангар с десантными катерами ВСУ в Николаевской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили ангар с десантными катерами ВСУ в районе Солончаков Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ», – говорится в сводке.

Кроме того, российские военные уничтожили склад военной техники ВСУ вблизи Измаила (Одесская область), склады авиационных средств поражения в Полтавской и Днепропетровской областях на аэродромах «Миргород» и «Днепр», а также склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы в районе Берислава (Херсонская область). Еще три склада боеприпасов ВСУ было поражено в районах Авдеевки, Орловки и Ласточкино (ДНР).

В общей сложности за сутки ВС РФ отразили 15 атак противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Российские военные уничтожили три танка, девять боевых бронированных машин, а также пять гаубиц Д-30, три орудия Д-20 и др. Также за сутки средства ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS и сбили 39 украинских беспилотников в зоне спецоперации.

Ранее по теме: Пушилин заявил о продвижении ВС России в Авдеевке с двух сторон

11 октября Минобороны РФ сообщило о поражении украинского штурмовика Су-25 на аэродроме «Долгинцево» в Днепропетровской области. Всего днем ранее российская армия отразила 12 атак. Также ПВО уничтожила 41 беспилотник и перехватила три бомбы JDAM, семь ракет HARM и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал украинское контрнаступление «не пробуксовкой, а провалом». 

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 488 самолетов, 250 вертолетов, более 12 500 танков и других боевых бронированных машин, свыше 7700 беспилотников и других вооружений ВСУ.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных