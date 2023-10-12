Военные поразили ангар с десантными катерами ВСУ в Николаевской области
Вооруженные силы (ВС) РФ поразили ангар с десантными катерами ВСУ в районе Солончаков Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ», – говорится в сводке.
Кроме того, российские военные уничтожили склад военной техники ВСУ вблизи Измаила (Одесская область), склады авиационных средств поражения в Полтавской и Днепропетровской областях на аэродромах «Миргород» и «Днепр», а также склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы в районе Берислава (Херсонская область). Еще три склада боеприпасов ВСУ было поражено в районах Авдеевки, Орловки и Ласточкино (ДНР).
В общей сложности за сутки ВС РФ отразили 15 атак противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Российские военные уничтожили три танка, девять боевых бронированных машин, а также пять гаубиц Д-30, три орудия Д-20 и др. Также за сутки средства ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS и сбили 39 украинских беспилотников в зоне спецоперации.
11 октября Минобороны РФ сообщило о поражении украинского штурмовика Су-25 на аэродроме «Долгинцево» в Днепропетровской области. Всего днем ранее российская армия отразила 12 атак. Также ПВО уничтожила 41 беспилотник и перехватила три бомбы JDAM, семь ракет HARM и четыре снаряда РСЗО HIMARS.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал украинское контрнаступление «не пробуксовкой, а провалом».
По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 488 самолетов, 250 вертолетов, более 12 500 танков и других боевых бронированных машин, свыше 7700 беспилотников и других вооружений ВСУ.