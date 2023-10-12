МОК отстранил ОКР из-за включения в состав организации советов новых регионов
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав организации олимпийский советов новых регионов, сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
Он пояснил, что МОК расценивает включение олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ОКР нарушением Олимпийской хартии, так как оно «нарушает территориальную целостность Украины».
«ОКР отстранен немедленно до дальнейшего уведомления. ОКР больше не может действовать как Национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», – пояснил Адамс (цитата по «РИА Новости»).
Исполком ОКР принял решение включить в свой состав олимпийские советы новых регионов 5 октября.
Что касается допуска российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 г., Адамс отметил, что МОК оставляет за собой право принять решение в «необходимое время».
После начала спецоперации МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, однако 28 марта 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине. Решение о возможности допуска россиян на Олимпийские игры в Париже в МОК обещали принять в отдельном порядке.