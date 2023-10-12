МОК отстранил ОКР из-за включения в состав организации советов новых регионов

После начала спецоперации МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, однако 28 марта 2023 г. объявил о смягчении мер. Спортсмены из РФ и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ограничения сохранятся для тех атлетов, которые выступают в командных видах спорта, а также поддерживающих официальную позицию российских и белорусских властей по Украине. Решение о возможности допуска россиян на Олимпийские игры в Париже в МОК обещали принять в отдельном порядке.