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Черноморский флот сообщил об учениях в Севастопольской бухте

Ведомости

Черноморский флот (ЧФ) проводит плановые учения на внешнем рейде Севастопольской бухты. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота, передает ТАСС.

«Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне», – заявили там.

Уточняется, что военные отработали задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров. Кроме того, в учениях участвуют патрульный корабль «Павел Державин», морские тральщики и противодиверсионные катера. После мероприятий они вернутся в пункт постоянной дислокации, добавили в ЧФ.

Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что «громкие звуки» в районе Северного мола Севастопольской бухты слышны из-за тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Также в Черном море идут учения по поисково-спасательному обеспечению, добавил он.

Развожаев регулярно сообщает о проведении ЧФ тренировок расчетов ППДО. 12 октября такие мероприятия проходили в районе Южного мола. Также 10 октября флот провел тренировку в Камышовой бухте, на Южном и Северном молах.

В Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в городе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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