Черноморский флот сообщил об учениях в Севастопольской бухте

Уточняется, что военные отработали задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров. Кроме того, в учениях участвуют патрульный корабль «Павел Державин», морские тральщики и противодиверсионные катера. После мероприятий они вернутся в пункт постоянной дислокации, добавили в ЧФ.