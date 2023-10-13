Черноморский флот сообщил об учениях в Севастопольской бухте
Черноморский флот (ЧФ) проводит плановые учения на внешнем рейде Севастопольской бухты. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота, передает ТАСС.
«Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне», – заявили там.
Уточняется, что военные отработали задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров. Кроме того, в учениях участвуют патрульный корабль «Павел Державин», морские тральщики и противодиверсионные катера. После мероприятий они вернутся в пункт постоянной дислокации, добавили в ЧФ.
Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что «громкие звуки» в районе Северного мола Севастопольской бухты слышны из-за тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Также в Черном море идут учения по поисково-спасательному обеспечению, добавил он.
Развожаев регулярно сообщает о проведении ЧФ тренировок расчетов ППДО. 12 октября такие мероприятия проходили в районе Южного мола. Также 10 октября флот провел тренировку в Камышовой бухте, на Южном и Северном молах.
В Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в городе установлен средний уровень реагирования.