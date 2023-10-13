Путин прокомментировал участие Украины, Грузии и Молдавии в СНГ
Некоторые страны еще числятся в составе СНГ, но участия в этом формате не принимают, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников содружества в узком составе.
«Некоторые страны, которые сегодня, может, еще и числятся в составе СНГ, они не работают в этом формате», – сказал он.
Так Украина, сказал он, подписала основополагающие документы по СНГ, но ратифицировать эти документы не стала и в полном формате так и не присоединилась. Тем самым Киев изначально, подчеркнул Путин, уклонился от полномасштабного сотрудничества.
Молдавия же, считает президент, практически «утрачивает свою идентичность», элиты республики называют себя румынами, но это «их выбор», помешать может лишь народ самой Молдавии.
«С Грузией все началось после неудачных попыток бывшего президента решить некоторые внутренние проблемы с помощью силы и атак на Южную Осетию. И с последствий, которые возникли», – добавил он.
12 октября Путин прибыл в Киргизию, где провел переговоры с президентом страны Садыром Жапаровым. Это первая зарубежная поездка президента России в этом году. Она проходит в преддверии предстоящей на следующей неделе его поездки в Китай. 13 октября российский лидер провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В саммите лидеров СНГ примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Бишкек не приехал.