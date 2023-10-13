Путин прокомментировал участие Украины, Грузии и Молдавии в СНГ

12 октября Путин прибыл в Киргизию, где провел переговоры с президентом страны Садыром Жапаровым. Это первая зарубежная поездка президента России в этом году. Она проходит в преддверии предстоящей на следующей неделе его поездки в Китай. 13 октября российский лидер провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В саммите лидеров СНГ примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Бишкек не приехал.