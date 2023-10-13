Как началась первая зарубежная поездка Владимира Путина в 2023 году

Также визит Путина совпал с 30-летием Киргизско-российского славянского университета в Бишкеке им. Бориса Ельцина. Путин сообщил, что там учится 8500 студентов, а Россия в 2023 г. выделила на университет 450 млн руб. Позиции России и Киргизии «во многом близки или совпадают, как говорят дипломаты», по повестке региональных и международных проблем, сказал Путин. Правда, он не раскрыл подробности, в каких случаях позиции близки, а в каких совпадают. По его словам, Москва и Бишкек координируют работу в ООН и на других международных площадках, в том числе в ШОС и в рамках СНГ.