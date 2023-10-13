Как началась первая зарубежная поездка Владимира Путина в 2023 году

Как началась первая зарубежная поездка Владимира Путина в 2023 годуПеред саммитом глав СНГ президент России встретился с главой Киргизии Садыром Жапаровым
Первая международная поездка Владимира Путина в 2023 г. началась 12 октября. Президент России прибыл в Киргизию. Официальный визит президента России в эту страну накануне саммита СНГ стал ответным – президент Киргизии Садыр Жапаров приезжал в Россию 8–9 мая и был гостем Парада Победы.
Общались Путин с Жапаровым и совсем недавно – 1 сентября во время церемонии по случаю начала строительства в Киргизии трех школ с обучением на русском языке. Правда, она проходила по видеоконференц-связи.
Встреча лидеров двух стран 12 октября проходила в государственной резиденции киргизского президента «Ала-Арча». После официальной церемонии встречи и представления членов делегаций Путин и Жапаров поехали к мемориальному комплексу «Ата-Бейит» («Могила отцов»), посвященному жертвам сталинских репрессий.
Это одно из двух памятных мест, где лидеры иностранных государств возлагают венки в ходе своих визитов.
Затем в «Ала-Арча» начались переговоры двух президентов, в том числе с участием делегаций. Сначала Путин и Жапаров выступили с приветственными словами, а после этого переговоры продолжились в закрытом режиме. Позже два президента сделали заявление для прессы, которое состоялось сразу после подписания семи документов между российской и киргизской стороной – в сфере образования, экологии и др.
Жапаров отметил, что на переговорах был подтвержден курс на расширение сотрудничества двух государств. По его словам, они с Путиным сошлись во мнении, что существующий объем товарооборота не отвечает тому потенциалу, который есть между странами, поэтому его планируется увеличить до $5 млрд.
На переговорах обсуждалось взаимодействие в сфере инвестиций, ТЭКе, сельском хозяйстве, отметил киргизский лидер. По итогам проходившей накануне 10-й Киргизско-российской межрегиональной конференции на тему промышленной кооперации в Джалал-Абаде с участием представителей региона и бизнеса были подписаны документы и контракты на общую сумму $3,5 млрд.
Путин назвал переговоры дружественными и конструктивными. Он рассказал, что в 2022 г. товарооборот между странами увеличился на 37% и составил $3,4 млрд, а в первом полугодии 2023 г. вырос еще на 18%. По словам российского президента, взаиморасчет все больше происходит в национальных валютах, к примеру, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла 83%.
Путин и Алиев обсудили «чувствительный вопрос»
После российско-киргизских переговоров Владимир Путин провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который прибыл в Бишкек на Совет глав государств СНГ. Саммит пройдет в Киргизии 13 октября (премьер-министр Армении Никол Пашинян в Бишкек не приедет). На встрече с Алиевым Путин сказал, что вопрос № 1 – ситуация вокруг Карабаха. Правда, сначала главы России и Азербайджана вместе с членами делегации обсудили двустороннюю повестку. А «вопрос № 1», или, как сказал Путин, «чувствительный вопрос», они с Алиевым проговорили лично.
Путин подчеркнул, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Киргизии: треть всех инвестиций – российские.
Президент России отметил, что одной из важнейших отраслей сотрудничества является энергетика. Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Киргизию, сказал Путин: в 2022 г. объем топлива, который поставила Россия, составил 1,2 млн т, до конца 2023 г. будет поставлено столько же, поставки проходят на льготных условиях без вывозной пошлины. По его словам, «Газпром» оказывает помощь Киргизии в газификации страны, сейчас уровень газификации составляет 30%, планируется его увеличить до 60%.
Визит Путина в Киргизию проходит в дни 20-летия открытия российской авиационной базы «Кант» в стране и учений миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2023». «Кант» входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО, являясь компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств – участников ОДКБ.
По словам Путина, он хорошо помнит, как создавалась эта база: руководство республики (президентом тогда был Аскар Акаев) обратилось к России с просьбой о ее создании, потому что Киргизия подверглась нападению бандформирований. Сейчас эта база вносит вклад в укрепление обороноспособности республики, в борьбу с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, заявил он.
Также визит Путина совпал с 30-летием Киргизско-российского славянского университета в Бишкеке им. Бориса Ельцина. Путин сообщил, что там учится 8500 студентов, а Россия в 2023 г. выделила на университет 450 млн руб. Позиции России и Киргизии «во многом близки или совпадают, как говорят дипломаты», по повестке региональных и международных проблем, сказал Путин. Правда, он не раскрыл подробности, в каких случаях позиции близки, а в каких совпадают. По его словам, Москва и Бишкек координируют работу в ООН и на других международных площадках, в том числе в ШОС и в рамках СНГ.
«Создавая этот авиационный щит, мы намерены укреплять безопасность в регионе, стабильность которого является все более ощутимым фактором, влияющим на развитие международной ситуации. Авиабаза в Канте станет воздушной гаванью сформированных в рамках ОДКБ Коллективных сил быстрого развертывания на центральноазиатском направлении <...> Мы высоко ценим ту единодушную поддержку, которую встретило в Киргизии решение о размещении здесь российской базы <...> В годы Великой Отечественной войны здесь прошли подготовку более полутора тысяч советских летчиков. Они внесли достойный вклад в нашу общую великую Победу, шестидесятилетие которой мы скоро будем вместе отмечать». 23 октября 2003 г., авиабаза «Кант»
Киргизия является надежным партнером России и ее форпостом в регионе, говорит политолог Марс Сариев. По его словам, отношения Москвы и Бишкека развиваются в положительной динамике, ведь для России Киргизия важна в том числе как торговый партнер в условиях санкций. Заметно влияние России и в области безопасности, считает эксперт: «Российская авиабаза в Канте создает защитный зонт для всей Центральной Азии, что тем более положительно, учитывая угрозу со стороны Афганистана, на севере которого концентрируются экстремистские группировки».
По основным показателям торговли у России с Киргизией сейчас очевидный подъем экономического сотрудничества, отмечает Станислав Притчин из ИМЭМО РАН. Российские инвесторы стабильно занимают первое место в Киргизии. По уровню политических контактов у государств все складывается в рамках заявлений и соглашений в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Бишкек, продолжает эксперт, занимает достаточно взвешенную позицию по украинскому кризису.
Проблемные точки в отношениях тоже присутствуют – например, вопрос русского языка, который актуализировался после принятия летом закона о государственном языке, отмечает Притчин. В рамках этого закона отменяется норма двуязычия в правоприменительной и законодательной сферах, а госорганы обязуют работать в первую очередь на киргизском без обязательного перевода на русский. «В перспективе знание русского языка у киргизского населения в республике сократится», – считает он. Эта ситуация активно не обсуждается, но закладывает почву для трансформации отношений, отметил эксперт.