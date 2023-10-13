В Мраморном море столкнулись сухогрузы из украинского Измаила и российского Кавказа
В Мраморном море столкнулись два сухогруза с зерном, которые следовали из портов Измаил (Украина) и Кавказ (Краснодарский край), сообщили в береговой охране Турции, пишет издание Kalem.
Столкновение сухогрузов Haje Halimeh и Asomatos произошло у берегов острова Мармара в Турции. Пострадавших и жертв нет, о риске загрязнения окружающей среды также не сообщалось.
Haje Halimeh направлялся из Измаила в испанскую Валенсию с грузом пшеницы. Asomatos, также перевозящий зерно, следовал в Ашдод в Израиле.
В июне на реке Лена в Иркутской области столкнулись два танкера. Инцидент произошел в районе поселка Алексеевск, в результате столкновения одна из емкостей танкера «Ерофей Хабаров» была повреждена. В ней находилось 138 т топлива, бензин вытек в реку.
По факту произошедшего в Киренском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Позже сообщалось о задержании помощника капитана, который управлял танкером «Ерофей Хабаров», ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил транспортировки экологически опасных веществ) и ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения транспорта).
Как сообщал руководитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Денис Авдеев 4 августа, ущерб от столкновения двух танкеров превысил 800 млн руб.