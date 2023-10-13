В Мраморном море столкнулись сухогрузы из украинского Измаила и российского Кавказа

В июне на реке Лена в Иркутской области столкнулись два танкера. Инцидент произошел в районе поселка Алексеевск, в результате столкновения одна из емкостей танкера «Ерофей Хабаров» была повреждена. В ней находилось 138 т топлива, бензин вытек в реку.