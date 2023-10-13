Газета
Политика

В Мраморном море столкнулись сухогрузы из украинского Измаила и российского Кавказа

Ведомости

В Мраморном море столкнулись два сухогруза с зерном, которые следовали из портов Измаил (Украина) и Кавказ (Краснодарский край), сообщили в береговой охране Турции, пишет издание Kalem. 

Столкновение сухогрузов Haje Halimeh и Asomatos произошло у берегов острова Мармара в Турции. Пострадавших и жертв нет, о риске загрязнения окружающей среды также не сообщалось.

Haje Halimeh направлялся из Измаила в испанскую Валенсию с грузом пшеницы. Asomatos, также перевозящий зерно, следовал в Ашдод в Израиле.

В июне на реке Лена в Иркутской области столкнулись два танкера. Инцидент произошел в районе поселка Алексеевск, в результате столкновения одна из емкостей танкера «Ерофей Хабаров» была повреждена. В ней находилось 138 т топлива, бензин вытек в реку.

По факту произошедшего в Киренском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Позже сообщалось о задержании помощника капитана, который управлял танкером «Ерофей Хабаров», ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил транспортировки экологически опасных веществ) и ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения транспорта).

Как сообщал руководитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Денис Авдеев 4 августа, ущерб от столкновения двух танкеров превысил 800 млн руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных