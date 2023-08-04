Прокуратура оценила ущерб от столкновения танкеров на Лене в более чем 800 млн рублей

«По итогам расследования уголовного дела мы обратимся в суд для возмещения ущерба с пароходства (ПАО "Ленское объединенное речное пароходство", ЛОРП. – Ред.), которое не обеспечило контроль за управлением судна. Предварительно, сумма ущерба превышает 800 млн руб., но она неточная и может быть скорректирована по итогам экспертизы», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).