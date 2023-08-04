Прокуратура оценила ущерб от столкновения танкеров на Лене в более чем 800 млн рублей
Ущерб от столкновения двух танкеров на реке Лена в Иркутской области превысил 800 млн руб., он будет взыскан. Об этом сообщил руководитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Денис Авдеев на пресс-конференции.
«По итогам расследования уголовного дела мы обратимся в суд для возмещения ущерба с пароходства (ПАО "Ленское объединенное речное пароходство", ЛОРП. – Ред.), которое не обеспечило контроль за управлением судна. Предварительно, сумма ущерба превышает 800 млн руб., но она неточная и может быть скорректирована по итогам экспертизы», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
Два танкера, один из которых перевозил 832 т бензина, столкнулись 12 июня. Инцидент произошел в районе поселка Алексеевск. В результате столкновения одна из емкостей танкера «Ерофей Хабаров» была повреждена. В ней находилось 138 тонн топлива, бензин вытек в реку.
По факту произошедшего в Киренском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 17 июня СК сообщил о задержании помощника капитана, который управлял танкером «Ерофей Хабаров» и допустил столкновение с другим судном. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил транспортировки экологически опасных веществ) и ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения транспорта).