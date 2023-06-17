СК сообщил о задержании помощника капитана после столкновения танкеров на Лене

Два танкера, один из которых перевозил 832 т бензина, столкнулись вечером 12 июня. Одна из емкостей танкера «Ерофей Хабаров» была повреждена. В ней находилось 138 тонн топлива, бензин вытек в реку, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. После инцидента в Киренском районе введен режим ЧС. Жителям населенных пунктов Иркутской области, расположенных ниже по течению реки Лена относительно места аварии, рекомендовали не использовать воду из реки.