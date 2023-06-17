СК сообщил о задержании помощника капитана после столкновения танкеров на Лене
Задержан помощник капитана, который управлял танкером «Ерофей Хабаров» и допустил столкновение с другим судном на реке Лена в Иркутской области, в результате чего в реку попал бензин, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Следствие установило, что 12 июня в акватории реки Лена в районе поселка Алексеевск помощник капитана, управляя танкером «Ерофей Хабаров», совершил столкновение со стоящим на рейде танкером ТР-901. Повреждения получила цистерна с топливом, из которой в реку Лена вытекли нефтепродукты (бензин АИ-92).
«Собственнику танкера «Ерофей Хабаров» и груза причинен крупный ущерб, а также создана угроза причинения существенного вреда окружающей среде», – сообщили в СК.
Помощник капитана задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил транспортировки экологически опасных веществ) и ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения транспорта). Расследованием дела занимается Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.
Два танкера, один из которых перевозил 832 т бензина, столкнулись вечером 12 июня. Одна из емкостей танкера «Ерофей Хабаров» была повреждена. В ней находилось 138 тонн топлива, бензин вытек в реку, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. После инцидента в Киренском районе введен режим ЧС. Жителям населенных пунктов Иркутской области, расположенных ниже по течению реки Лена относительно места аварии, рекомендовали не использовать воду из реки.