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СК сообщил о задержании помощника капитана после столкновения танкеров на Лене

Ведомости

Задержан помощник капитана, который управлял танкером «Ерофей Хабаров» и допустил столкновение с другим судном на реке Лена в Иркутской области, в результате чего в реку попал бензин, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие установило, что 12 июня в акватории реки Лена в районе поселка Алексеевск помощник капитана, управляя танкером «Ерофей Хабаров», совершил столкновение со стоящим на рейде танкером ТР-901. Повреждения получила цистерна с топливом, из которой в реку Лена вытекли нефтепродукты (бензин АИ-92).

«Собственнику танкера «Ерофей Хабаров» и груза причинен крупный ущерб, а также создана угроза причинения существенного вреда окружающей среде», – сообщили в СК.

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Помощник капитана задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил транспортировки экологически опасных веществ) и ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения транспорта). Расследованием дела занимается Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Два танкера, один из которых перевозил 832 т бензина, столкнулись вечером 12 июня. Одна из емкостей танкера «Ерофей Хабаров» была повреждена. В ней находилось 138 тонн топлива, бензин вытек в реку, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. После инцидента в Киренском районе введен режим ЧС. Жителям населенных пунктов Иркутской области, расположенных ниже по течению реки Лена относительно места аварии, рекомендовали не использовать воду из реки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных