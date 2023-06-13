В Иркутской области ввели режим ЧС после столкновения танкеров

Два танкера, один из которых перевозил 832 т бензина, столкнулись 12 июня. Инцидент произошел в районе поселка Алексеевск. В результате столкновения одна из емкостей танкера «Ерофей Хабаров» была повреждена. В ней находилось 138 тонн топлива, бензин течет в реку, добавил Кобзев.