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Общество

В Иркутской области ввели режим ЧС после столкновения танкеров

Ведомости

Власти Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Киренском районе после столкновения двух танкеров на реке Лене. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. 

«На данный момент уточняем объем нефтепродуктов, которые попали в Лену. В районе введен режим "чрезвычайной ситуации". Есть запас сорбента и боновых заграждений», – написал он в своем Telegram-канале.

Два танкера, один из которых перевозил 832 т бензина, столкнулись 12 июня. Инцидент произошел в районе поселка Алексеевск. В результате столкновения одна из емкостей танкера «Ерофей Хабаров» была повреждена. В ней находилось 138 тонн топлива, бензин течет в реку, добавил Кобзев.

Губернатор уточнил, что после столкновения экипаж оперативно приступил к перекачке топлива в неповрежденную емкость. Также вокруг судна установили боновое ограждение и использовали 300 кг сорбента. Ситуация находится на контроле муниципалитета и спасателей, уточнил Кобзев.

В Росморречфлоте сообщили, что столкновение танкеров на Лене произошло около 15.00 мск 12 июня. В результате 138 т бензина попало в воду, после чего утечка была прекращена, отметили в ведомстве.

В СК заявили, что следователи устанавливают обстоятельства происшествия на Лене. Там уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. СК проводит проверку по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК РФ, (нарушение требований в области транспортной безопасности) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных