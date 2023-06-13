В Иркутской области ввели режим ЧС после столкновения танкеров
Власти Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Киренском районе после столкновения двух танкеров на реке Лене. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
«На данный момент уточняем объем нефтепродуктов, которые попали в Лену. В районе введен режим "чрезвычайной ситуации". Есть запас сорбента и боновых заграждений», – написал он в своем Telegram-канале.
Два танкера, один из которых перевозил 832 т бензина, столкнулись 12 июня. Инцидент произошел в районе поселка Алексеевск. В результате столкновения одна из емкостей танкера «Ерофей Хабаров» была повреждена. В ней находилось 138 тонн топлива, бензин течет в реку, добавил Кобзев.
Губернатор уточнил, что после столкновения экипаж оперативно приступил к перекачке топлива в неповрежденную емкость. Также вокруг судна установили боновое ограждение и использовали 300 кг сорбента. Ситуация находится на контроле муниципалитета и спасателей, уточнил Кобзев.
В Росморречфлоте сообщили, что столкновение танкеров на Лене произошло около 15.00 мск 12 июня. В результате 138 т бензина попало в воду, после чего утечка была прекращена, отметили в ведомстве.
В СК заявили, что следователи устанавливают обстоятельства происшествия на Лене. Там уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. СК проводит проверку по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК РФ, (нарушение требований в области транспортной безопасности) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).