В МЧС предостерегли от использования воды из Лены после столкновения танкеров
Жителям населенных пунктов Иркутской области, расположенных ниже по течению реки Лена относительно места аварии двух танкеров, рекомендовали не использовать воду из реки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.
«Населению рекомендовано не использовать воду из реки Лена ниже по течению от места аварии для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд вплоть до снятия режима чрезвычайной ситуации. Информация доведена до глав муниципальных образований района, проводится оповещение населения о запрете использования воды из реки», – сказано в сообщении.
Уточняется, что угрозы жизни населения нет. Все населенные пункты, которые расположены ниже по течению, обладают запасами питьевой воды из скважин, у них нет водозаборов на Лене.
Два танкера, один из которых перевозил 832 т бензина, столкнулись вечером 12 июня. Инцидент произошел в районе поселка Алексеевск. В результате столкновения одна из емкостей танкера «Ерофей Хабаров» была повреждена. В ней находилось 138 тонн топлива, бензин вытек в реку, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. После инцидента в Киренском районе введен режим ЧС.
По факту произошедшего Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил транспортировки экологически опасных веществ) и ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения транспорта).