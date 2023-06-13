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В МЧС предостерегли от использования воды из Лены после столкновения танкеров

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Жителям населенных пунктов Иркутской области, расположенных ниже по течению реки Лена относительно места аварии двух танкеров, рекомендовали не использовать воду из реки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

«Населению рекомендовано не использовать воду из реки Лена ниже по течению от места аварии для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд вплоть до снятия режима чрезвычайной ситуации. Информация доведена до глав муниципальных образований района, проводится оповещение населения о запрете использования воды из реки», – сказано в сообщении.

Уточняется, что угрозы жизни населения нет. Все населенные пункты, которые расположены ниже по течению, обладают запасами питьевой воды из скважин, у них нет водозаборов на Лене.

Два танкера, один из которых перевозил 832 т бензина, столкнулись вечером 12 июня. Инцидент произошел в районе поселка Алексеевск. В результате столкновения одна из емкостей танкера «Ерофей Хабаров» была повреждена. В ней находилось 138 тонн топлива, бензин вытек в реку, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. После инцидента в Киренском районе введен режим ЧС.

По факту произошедшего Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил транспортировки экологически опасных веществ) и ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения транспорта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных