Польша заявила о запуске 200 км электронного заграждения на границе с Россией
Власти Польши 13 октября намерены запустить электронное заграждение на границе с Россией длиной 200 км. В церемонии открытия центра наблюдения примет участие польский президент Анджей Дуда, сообщило бюро нацбезопасности страны на своей странице в X.
«Сегодня состоится запуск 200-километрового электронного заграждения на границе с Россией <...> Это самая современная система в Европе, включающая в себя несколько тысяч камер и других датчиков», – говорится в сообщении.
Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км. Варшава начала строительство заграждения на границе с РФ осенью прошлого года, причем о таких планах стало известно еще в феврале. В минобороны страны тогда связали это с тем, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.
В июне 2022 г. о намерении построить фортификационное ограждение на границе с Россией объявила Финляндия. Забор может появиться в восточной части границы для защиты от «угроз гибридного характера», в том числе и от возможной «миграции в целях политического давления». В конце сентября 2023 г. финские СМИ выяснили, что силы обороны Финляндии начали заключать с владельцами земельных участков на границе с Россией секретные договоры о начале строительства фортификаций на их территории.