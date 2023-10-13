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Польша заявила о запуске 200 км электронного заграждения на границе с Россией

Ведомости

Власти Польши 13 октября намерены запустить электронное заграждение на границе с Россией длиной 200 км. В церемонии открытия центра наблюдения примет участие польский президент Анджей Дуда, сообщило бюро нацбезопасности страны на своей странице в X.

«Сегодня состоится запуск 200-километрового электронного заграждения на границе с Россией <...> Это самая современная система в Европе, включающая в себя несколько тысяч камер и других датчиков», – говорится в сообщении.

Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км. Варшава начала строительство заграждения на границе с РФ осенью прошлого года, причем о таких планах стало известно еще в феврале. В минобороны страны тогда связали это с тем, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.

В июне 2022 г. о намерении построить фортификационное ограждение на границе с Россией объявила Финляндия. Забор может появиться в восточной части границы для защиты от «угроз гибридного характера», в том числе и от возможной «миграции в целях политического давления». В конце сентября 2023 г. финские СМИ выяснили, что силы обороны Финляндии начали заключать с владельцами земельных участков на границе с Россией секретные договоры о начале строительства фортификаций на их территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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