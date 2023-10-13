Польша заявила о запуске 200 км электронного заграждения на границе с Россией

В июне 2022 г. о намерении построить фортификационное ограждение на границе с Россией объявила Финляндия. Забор может появиться в восточной части границы для защиты от «угроз гибридного характера», в том числе и от возможной «миграции в целях политического давления». В конце сентября 2023 г. финские СМИ выяснили, что силы обороны Финляндии начали заключать с владельцами земельных участков на границе с Россией секретные договоры о начале строительства фортификаций на их территории.