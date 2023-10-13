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Песков: Путин не планирует общение с Нетаньяху

Ведомости

В планах президента России Владимира Путина на данный момент нет разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

11 октября помощник президента Юрий Ушаков заявил, что в ближайшее время Россию с визитом посетит президент Палестины Махмуд Аббас. Точная дата встречи лидеров стран пока не определена.

12 октября Нетаньяху встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На встрече он выразил надежду, что в палестино-израильском конфликте одержат победу «силы цивилизации». Израильский премьер также высказал мнение, что ни одна страна не должна контактировать с «Хамасом», а делающие это должны подвергнуться санкциям.

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

Число погибших в ходе палестино-израильского конфликта уже превысило 2800 человек. С израильской стороны погибли 1300 человек, с палестинской – более 1500. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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