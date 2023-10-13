Песков: Путин не планирует общение с Нетаньяху

12 октября Нетаньяху встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На встрече он выразил надежду, что в палестино-израильском конфликте одержат победу «силы цивилизации». Израильский премьер также высказал мнение, что ни одна страна не должна контактировать с «Хамасом», а делающие это должны подвергнуться санкциям.