Песков: Путин не планирует общение с Нетаньяху
В планах президента России Владимира Путина на данный момент нет разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
11 октября помощник президента Юрий Ушаков заявил, что в ближайшее время Россию с визитом посетит президент Палестины Махмуд Аббас. Точная дата встречи лидеров стран пока не определена.
12 октября Нетаньяху встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На встрече он выразил надежду, что в палестино-израильском конфликте одержат победу «силы цивилизации». Израильский премьер также высказал мнение, что ни одна страна не должна контактировать с «Хамасом», а делающие это должны подвергнуться санкциям.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
Число погибших в ходе палестино-израильского конфликта уже превысило 2800 человек. С израильской стороны погибли 1300 человек, с палестинской – более 1500.