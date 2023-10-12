Нетаньяху выразил уверенность в победе «сил цивилизации» на Ближнем Востоке
«Силы цивилизации» одержат победу в палестино-израильском конфликте. Такое мнение высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Нас ждет много тяжелых дней впереди, но я уверен, что "силы цивилизации" одержат победу», – подчеркнул Нетаньяху.
Израильский премьер также высказал мнение, что ни одна страна не должна контактировать с «Хамас», а делающие это должны подвергнуться санкциям.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа как военных и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
Число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек. Израиль сообщил о 1300 погибших и 3300 пострадавших. В результате ответных действий на территории сектора Газа погибли почти 1200 человек, пострадали – 5600.