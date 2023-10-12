Нетаньяху выразил уверенность в победе «сил цивилизации» на Ближнем Востоке

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа как военных и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.