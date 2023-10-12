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Нетаньяху выразил уверенность в победе «сил цивилизации» на Ближнем Востоке

Ведомости

«Силы цивилизации» одержат победу в палестино-израильском конфликте. Такое мнение высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Нас ждет много тяжелых дней впереди, но я уверен, что "силы цивилизации" одержат победу», – подчеркнул Нетаньяху.

Израильский премьер также высказал мнение, что ни одна страна не должна контактировать с «Хамас», а делающие это должны подвергнуться санкциям.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа как военных и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

Число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек. Израиль сообщил о 1300 погибших и 3300 пострадавших. В результате ответных действий на территории сектора Газа погибли почти 1200 человек, пострадали – 5600.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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