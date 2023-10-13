Песков: Путин и Алиев не обсуждали судьбу Варданяна
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не обсуждали на встрече судьбу бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бывшего руководителя компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что не знает, о чем шла речь на закрытой части встречи.
«Нет. Была часть беседы один на один, достаточно продолжительная. И я не знаю, о чем там шла речь», – заявил он.
Варданян был задержан после начала боевых столкновений в Нагорном Карабахе 19 сентября. Власти Азербайджана объясняли свои действия «восстановлением конституционного порядка». Карабахскому чиновнику предъявили обвинение в «финансировании терроризма» и заключили под стражу на четыре месяца. В начале октября в офисе уполномоченного по правам человека Азербайджана Сабины Алиевой заявили, что Варданян не жалуется на условия содержания.
Песков 27 сентября говорил, что у Варданяна есть российское гражданство, поэтому Россия должна быть проинформирована о его задержании. Он добавил, что Москва будет защищать права Варданяна. При этом отказ бывшего госминистра НКР от гражданства РФ представитель Кремля комментировать не стал.
Осенью 2022 г. Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Свой переезд Варданян объяснил желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии».
Помимо Варданяна были задержаны бывшие президенты непризнанной республики Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араки Арутюнян. Также сообщалось о задержании бывшего главы МИД НКР Давида Бабаяна, экс-командующего армией Карабаха генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна и др.