Песков: Путин и Алиев не обсуждали судьбу Варданяна

Варданян был задержан после начала боевых столкновений в Нагорном Карабахе 19 сентября. Власти Азербайджана объясняли свои действия «восстановлением конституционного порядка». Карабахскому чиновнику предъявили обвинение в «финансировании терроризма» и заключили под стражу на четыре месяца. В начале октября в офисе уполномоченного по правам человека Азербайджана Сабины Алиевой заявили, что Варданян не жалуется на условия содержания.