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Песков: Путин и Алиев не обсуждали судьбу Варданяна

Ведомости

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не обсуждали на встрече судьбу бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бывшего руководителя компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что не знает, о чем шла речь на закрытой части встречи.

«Нет. Была часть беседы один на один, достаточно продолжительная. И я не знаю, о чем там шла речь», – заявил он.

Варданян был задержан после начала боевых столкновений в Нагорном Карабахе 19 сентября. Власти Азербайджана объясняли свои действия «восстановлением конституционного порядка». Карабахскому чиновнику предъявили обвинение в «финансировании терроризма» и заключили под стражу на четыре месяца. В начале октября в офисе уполномоченного по правам человека Азербайджана Сабины Алиевой заявили, что Варданян не жалуется на условия содержания.

Песков 27 сентября говорил, что у Варданяна есть российское гражданство, поэтому Россия должна быть проинформирована о его задержании. Он добавил, что Москва будет защищать права Варданяна. При этом отказ бывшего госминистра НКР от гражданства РФ представитель Кремля комментировать не стал.

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Осенью 2022 г. Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Свой переезд Варданян объяснил желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии».

Помимо Варданяна были задержаны бывшие президенты непризнанной республики Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араки Арутюнян. Также сообщалось о задержании бывшего главы МИД НКР Давида Бабаяна, экс-командующего армией Карабаха генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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