Польша с 2016 года задержала 46 подозреваемых в работе с разведкой РФ и Белоруссии

13 октября Польша заявила о запуске 200 км электронного заграждения на границе с Россией. Варшава начала строительство заграждения на границе с РФ осенью прошлого года, причем о таких планах стало известно еще в феврале. В минобороны страны тогда связали это с тем, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.