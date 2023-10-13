Польша с 2016 года задержала 46 подозреваемых в работе с разведкой РФ и Белоруссии
Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши задержали 46 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской или белорусской разведкой, в период с 2016 по 2023 гг. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, сообщает польское радио.
«Польша также использует механизмы, связанные с решениями о запрете на въезд в Польшу. Благодаря деятельности польских контрразведывательных служб, в эти годы в этот список были включены 816 лиц, чье присутствие в Польше создавало угрозу», – отметил Каминьский.
По мнению министра, это говорит о том, что нынешнее правительство рассматривает Россию и Белоруссию как потенциальные угрозы.
Кроме того, Каминьский рассказал, что в с 2008 по 2015 гг. Польша выслала всего семь человек.
13 октября Польша заявила о запуске 200 км электронного заграждения на границе с Россией. Варшава начала строительство заграждения на границе с РФ осенью прошлого года, причем о таких планах стало известно еще в феврале. В минобороны страны тогда связали это с тем, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.