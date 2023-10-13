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Политика

Польша с 2016 года задержала 46 подозреваемых в работе с разведкой РФ и Белоруссии

Ведомости

Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши задержали 46 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской или белорусской разведкой, в период с 2016 по 2023 гг. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, сообщает польское радио.

«Польша также использует механизмы, связанные с решениями о запрете на въезд в Польшу. Благодаря деятельности польских контрразведывательных служб, в эти годы в этот список были включены 816 лиц, чье присутствие в Польше создавало угрозу», – отметил Каминьский.

По мнению министра, это говорит о том, что нынешнее правительство рассматривает Россию и Белоруссию как потенциальные угрозы.

Кроме того, Каминьский рассказал, что в с 2008 по 2015 гг. Польша выслала всего семь человек.

13 октября Польша заявила о запуске 200 км электронного заграждения на границе с Россией. Варшава начала строительство заграждения на границе с РФ осенью прошлого года, причем о таких планах стало известно еще в феврале. В минобороны страны тогда связали это с тем, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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