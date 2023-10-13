Путин призвал не читать американские СМИ

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин рано или поздно даст интервью международным СМИ, в том числе и американским. В период же, когда «общественность серьезно одурманена такой руссоненавистнической пропагандой», в этом нет смысла. Песков также напомнил, что в разговоре с зарубежными журналистами Путин всегда предельно откровенен, дает развернутые ответы на вопросы и проясняет позицию России.