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Путин призвал не читать американские СМИ

Ведомости

Американские СМИ зачастую искажают действительность, поэтому читать их не стоит, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам официального визита в Бишкек.

В ходе мероприятия журналисты попросили главу государства прокомментировать статьи СМИ США о том, что российская база в Киргизии якобы пришла в запустение.

«Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень часто искажают действительность – достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов <...> Они вас нехорошему научат», – ответил Путин.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин рано или поздно даст интервью международным СМИ, в том числе и американским. В период же, когда «общественность серьезно одурманена такой руссоненавистнической пропагандой», в этом нет смысла. Песков также напомнил, что в разговоре с зарубежными журналистами Путин всегда предельно откровенен, дает развернутые ответы на вопросы и проясняет позицию России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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