Лавров: НАТО пытается продвигать свои интересы в Закавказье через Армению

«Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией, как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов прежде всего США и Евросоюза и стран НАТО», – рассказал он.