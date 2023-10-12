Лавров: НАТО пытается продвигать свои интересы в Закавказье через Армению
Россия фиксирует попытки НАТО продвигать свои интересы в Закавказье через Армению, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр уверен, что нагнетание антироссийских настроений в республике делается искусственно. В частности, это делается через большое число неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы.
«Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией, как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов прежде всего США и Евросоюза и стран НАТО», – рассказал он.
Такие попытки, по оценке Лаврова, достигают определенных результатов, но большинство жителей Армении заинтересованы в развитии братских связей с Россией. Он также напомнил о недавней пресс-конференции армянского премьера Никола Пашиняна, в ходе которой тот заявил, что Ереван не меняет свои ориентиры во внешней политике.
«Будем надеяться, что это позиция возобладает несмотря на попытки утянуть Ереван в другом направлении», – резюмировал глава российского МИДа.
Ранее 7 октября президент РФ Владимир Путин поговорил с лидерами Армении и Азербайджана, обсудив в том числе ситуацию и вокруг Нагорного Карабаха.
В ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Армения могла получить часть территории Нагорного Карабаха. По его словам, Москва последние 15 лет предлагала Еревану получить две территории Карабаха, но вернуть Азербайджану пять районов.