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Политика

Лавров: НАТО пытается продвигать свои интересы в Закавказье через Армению

Ведомости

Россия фиксирует попытки НАТО продвигать свои интересы в Закавказье через Армению, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр уверен, что нагнетание антироссийских настроений в республике делается искусственно. В частности, это делается через большое число неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы.

«Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией, как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов прежде всего США и Евросоюза и стран НАТО», – рассказал он.

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Такие попытки, по оценке Лаврова, достигают определенных результатов, но большинство жителей Армении заинтересованы в развитии братских связей с Россией. Он также напомнил о недавней пресс-конференции армянского премьера Никола Пашиняна, в ходе которой тот заявил, что Ереван не меняет свои ориентиры во внешней политике.

«Будем надеяться, что это позиция возобладает несмотря на попытки утянуть Ереван в другом направлении», – резюмировал глава российского МИДа.

Ранее 7 октября президент РФ Владимир Путин поговорил с лидерами Армении и Азербайджана, обсудив в том числе ситуацию и вокруг Нагорного Карабаха.

В ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Армения могла получить часть территории Нагорного Карабаха. По его словам, Москва последние 15 лет предлагала Еревану получить две территории Карабаха, но вернуть Азербайджану пять районов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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