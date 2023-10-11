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Бизнес

Пашинян опроверг закрытие российского рынка для Армении

Ведомости

Опасения по поводу возможного закрытия российского рынка для Армении являются неуместными. С таким мнением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. 

«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы – члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

Пашинян призвал армянских производителей соблюдать высокие стандарты качества продукции. В этом случае «проблем с закрытием или открытием рынков не возникнет», добавил премьер. 

По словам Пашиняна, в настоящее время все проблемы, связанные с экспортом коньяка в Россию, уже решены. Он уточнил, что эта ситуация не носит политический характер, поскольку возникла гораздо раньше.

Ранее РБК со ссылкой на российских импортеров алкоголя сообщил о проблемах при поставках армянского коньяка. В частности, из-за ужесточения проверок грузовых фур на КПП «Верхний Ларс» скопилась очередь таких машин с товарами из Армении. По информации ArmenPress, эти проверки начались еще в марте – апреле этого года. Как сообщал таможенный атташе посольства Армении в России Ваан Акопян, проверки были инициированы в связи с рядом нарушений, в том числе из-за поддельных коньяков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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