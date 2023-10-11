Пашинян опроверг закрытие российского рынка для Армении

Ранее РБК со ссылкой на российских импортеров алкоголя сообщил о проблемах при поставках армянского коньяка. В частности, из-за ужесточения проверок грузовых фур на КПП «Верхний Ларс» скопилась очередь таких машин с товарами из Армении. По информации ArmenPress, эти проверки начались еще в марте – апреле этого года. Как сообщал таможенный атташе посольства Армении в России Ваан Акопян, проверки были инициированы в связи с рядом нарушений, в том числе из-за поддельных коньяков.