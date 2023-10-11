Пашинян опроверг закрытие российского рынка для Армении
Опасения по поводу возможного закрытия российского рынка для Армении являются неуместными. С таким мнением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.
«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы – члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Пашинян призвал армянских производителей соблюдать высокие стандарты качества продукции. В этом случае «проблем с закрытием или открытием рынков не возникнет», добавил премьер.
По словам Пашиняна, в настоящее время все проблемы, связанные с экспортом коньяка в Россию, уже решены. Он уточнил, что эта ситуация не носит политический характер, поскольку возникла гораздо раньше.
Ранее РБК со ссылкой на российских импортеров алкоголя сообщил о проблемах при поставках армянского коньяка. В частности, из-за ужесточения проверок грузовых фур на КПП «Верхний Ларс» скопилась очередь таких машин с товарами из Армении. По информации ArmenPress, эти проверки начались еще в марте – апреле этого года. Как сообщал таможенный атташе посольства Армении в России Ваан Акопян, проверки были инициированы в связи с рядом нарушений, в том числе из-за поддельных коньяков.