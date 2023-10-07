Путин поговорил по телефону с лидерами Армении и Азербайджана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
Лидеры двух стран, говорится в сообщении, обсудили ситуацию, сложившуюся в Армении «после насильственной депортации армян Нагорного Карабаха», а также ряд вопросов двусторонней повестки дня. Пашинян также поздравил главу российского государства с днем рождения.
7 октября разговор с Путиным провел и президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает его пресс-служба. Он также поздравил российского президента с днем рождения и пожелал ему «новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья».
«Главы государств подчеркнули успешное развитие дружественных отношений между нашими странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами», – говорится в сообщении.
Путин и Пашинян ранее общались по телефону в сентябре после того, как Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». После переговоров власти непризнанной республики согласились сдать оружие под контролем российских миротворцев, а затем ее президент Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с 2024 г.
Путин 5 октября в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Армения могла получить часть территории Нагорного Карабаха. По его словам, Москва последние 15 лет предлагала Еревану получить две территории Карабаха, но вернуть Азербайджану пять районов.