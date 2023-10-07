Путин поговорил по телефону с лидерами Армении и Азербайджана

Путин и Пашинян ранее общались по телефону в сентябре после того, как Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». После переговоров власти непризнанной республики согласились сдать оружие под контролем российских миротворцев, а затем ее президент Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с 2024 г.