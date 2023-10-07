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Путин поговорил по телефону с лидерами Армении и Азербайджана

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Лидеры двух стран, говорится в сообщении, обсудили ситуацию, сложившуюся в Армении «после насильственной депортации армян Нагорного Карабаха», а также ряд вопросов двусторонней повестки дня. Пашинян также поздравил главу российского государства с днем ​​рождения.

7 октября разговор с Путиным провел и президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает его пресс-служба. Он также поздравил российского президента с днем рождения и пожелал ему «новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья».

«Главы государств подчеркнули успешное развитие дружественных отношений между нашими странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами», – говорится в сообщении.

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Путин и Пашинян ранее общались по телефону в сентябре после того, как Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». После переговоров власти непризнанной республики согласились сдать оружие под контролем российских миротворцев, а затем ее президент Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с 2024 г. 

Путин 5 октября в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Армения могла получить часть территории Нагорного Карабаха. По его словам, Москва последние 15 лет предлагала Еревану получить две территории Карабаха, но вернуть Азербайджану пять районов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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