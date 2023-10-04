Пашинян заявил о готовности подать в отставку

«Если я буду знать, что, например, моей отставкой, смещением все эти вызовы будут решены, я сделаю это в следующую же секунду, потому что, в отличие от вас, я не цепляюсь и никогда не цеплялся за кресло. Но весь мой анализ показывает, что это приведет к прямо противоположному результату», – приводит его слова Armenpress.