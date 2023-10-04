Пашинян заявил о готовности подать в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей готовности немедленно подать в отставку для нормализации обстановки в стране, выразив уверенность, что это приведет к обратному результату. Об этом он рассказал в ходе правительственного часа в парламенте.
«Если я буду знать, что, например, моей отставкой, смещением все эти вызовы будут решены, я сделаю это в следующую же секунду, потому что, в отличие от вас, я не цепляюсь и никогда не цеплялся за кресло. Но весь мой анализ показывает, что это приведет к прямо противоположному результату», – приводит его слова Armenpress.
Как отмечает агентство, такое заявление Пашинян сделал в ответ на комментарий одного из депутатов, обвинившего его в попытке «цепляться» за премьерское кресло. Глава правительства также напомнил, что в 2021 г. подавал в отставку для проведения внеочередных выборов в республике. Пашинян также не согласился с заявлением о том, что Армению при нынешнем руководстве ждет война.
«У нас не было мира уже 30 лет, мы только откладывали войну, возможно, в том числе ценой независимости и превращения Армении в марионетку», – считает он.
Пашинян также в ходе правительственного часа в парламенте заявил, что был готов подписать «знаковый документ» на встрече в испанской Гранаде, если бы туда приехал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он выразил сожаление, что встреча с Алиевым не состоится.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе.
На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня, затем прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. По итогам встречи карабахские военные начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев.
28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. Армяне стали покидать территорию Нагорного Карабаха. По последним данным, в Армению въехали более 100 000 переселенцев. Как сообщили 3 октября в ООН, в Карабахе осталось от 50 до 1000 этнических армян.
На фоне событий в Нагорном Карабахе в Ереване начались протесты и столкновения между демонстрантами и представителями правопорядка, Пашинян еще 21 сентября заявил соратникам по партии «Гражданский договор», что не собирается уходить с поста.