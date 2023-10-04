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Пашинян заявил о готовности подписать «знаковый документ» с Алиевым

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что был готов подписать «знаковый документ» на встрече в испанской Гранаде, если бы туда приехал президента Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в парламенте.

«До последнего момента и даже сегодня мы подтверждали визит в Гранаду. Хочу отметить, что мы были настроены очень конструктивно и оптимистично, поскольку верили, что есть возможность подписать знаковый документ. Оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Пашинян добавил, что Ереван не стал отменять визит в Гранаду. Делегация Армении планирует провести встречи и более детализировано представить свою позицию, уточнил премьер-министр. Он выразил сожаление, что встреча с Алиевым не состоится.

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«Но надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в удобный момент. Я готов подписать этот документ и сожалею, что завтра не представится случая сказать, что это очень важное решение принято», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее 4 октября азербайджанское агентство APA сообщило, что Алиев отказался от участия во встрече с Пашиняном и представителями Франции, Германии и ЕС, которая пройдет в испанской Гранаде 5 октября. Уточняется, что такое решение было принято в связи с отказом допустить к переговорам представителей Турции, так как против высказались Франция и Германия.

Встрече в Гранаде предшествовали переговоры спецпосланников Армении Армена Григоряна и Азербайджана Хикмета Гаджиева 26 сентября в Брюсселе. В рамках встречи стороны договорились предпринять «конкретные действия и решительные компромиссные шаги» по всем направлениям армяно-азербайджанского урегулирования.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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