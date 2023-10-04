Пашинян заявил о готовности подписать «знаковый документ» с Алиевым

«До последнего момента и даже сегодня мы подтверждали визит в Гранаду. Хочу отметить, что мы были настроены очень конструктивно и оптимистично, поскольку верили, что есть возможность подписать знаковый документ. Оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине», – уточнил он (цитата по ТАСС).