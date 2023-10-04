СМИ: Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече с Пашиняном в Гранаде
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия во встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и представителями Франции, Германии и ЕС, которая пройдет в испанской Гранаде 5 октября. Об этом сообщило азербайджанское агентство APA.
По информации издания, такое решение было принято в связи с отказом допустить к переговорам представителей Турции. Уточняется, что против, в частности, высказались представители Франции и Германии.
Азербайджан не видит необходимости в участии в пятисторонней встрече, на которой «сформировалась антиазербайджанская атмосфера», пишет APA. «Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от региона странами. В Баку считают, что эти вопросы могут обсуждаться и решаться в региональных рамках», – сказано в материале агентства.
Ранее о том, что Пашинян и Алиев могут встретиться в Гранаде, 24 сентября сообщила пресс-служба Совета безопасности Армении. Пятисторонней встрече, которая должна была состояться в рамках саммита Европейского политического сообщества, предшествовали переговоры спецпосланников Армении Армена Григоряна и Азербайджана Хикмета Гаджиева, они прошли 26 сентября в Брюсселе. В рамках встречи стороны договорились предпринять «конкретные действия и решительные компромиссные шаги» по всем направлениям армяно-азербайджанского урегулирования.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в азербайджанском Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. 23 сентября Алиев заявил, что после «антитеррористической операции» в Карабахе сложились более благоприятные условия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном.