Армения анонсировала встречу Алиева и Пашиняна 5 октября в Испании

Алиев 23 сентября заявил, что после «антитеррористической операции» в Карабахе сложились более благоприятные условия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Он отметил, что все права армянского населения Карабаха – образовательные, культурные, религиозные, муниципальные, избирательные – «будут обеспечены». В тот же день в окрестности Степанакерта (Ханкенди) прибыли иностранные военные атташе, чтобы ознакомиться с обстановкой и процессом разоружения сил Нагорного Карабаха.