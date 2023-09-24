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Армения анонсировала встречу Алиева и Пашиняна 5 октября в Испании

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 5 октября в испанской Гранаде, до этого пройдут переговоры представителей двух стран в Брюсселе, сообщает Совет безопасности Армении.

В Бельгию с рабочим визитом поедет секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«В Брюсселе 26 сентября запланирована встреча Григоряна с советниками президента Франции, канцлера Германии, главы Евросовета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для подготовки встречи лидеров в Гранаде 5 октября», – рассказали в пресс-службе Совбеза (цитата по «Интерфаксу»).

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19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.

Алиев 23 сентября заявил, что после «антитеррористической операции» в Карабахе сложились более благоприятные условия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Он отметил, что все права армянского населения Карабаха – образовательные, культурные, религиозные, муниципальные, избирательные – «будут обеспечены». В тот же день в окрестности Степанакерта (Ханкенди) прибыли иностранные военные атташе, чтобы ознакомиться с обстановкой и процессом разоружения сил Нагорного Карабаха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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