Армения анонсировала встречу Алиева и Пашиняна 5 октября в Испании
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 5 октября в испанской Гранаде, до этого пройдут переговоры представителей двух стран в Брюсселе, сообщает Совет безопасности Армении.
В Бельгию с рабочим визитом поедет секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
«В Брюсселе 26 сентября запланирована встреча Григоряна с советниками президента Франции, канцлера Германии, главы Евросовета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для подготовки встречи лидеров в Гранаде 5 октября», – рассказали в пресс-службе Совбеза (цитата по «Интерфаксу»).
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.
Алиев 23 сентября заявил, что после «антитеррористической операции» в Карабахе сложились более благоприятные условия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Он отметил, что все права армянского населения Карабаха – образовательные, культурные, религиозные, муниципальные, избирательные – «будут обеспечены». В тот же день в окрестности Степанакерта (Ханкенди) прибыли иностранные военные атташе, чтобы ознакомиться с обстановкой и процессом разоружения сил Нагорного Карабаха.