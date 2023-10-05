Путин: Россия предлагала Армении сохранить некоторые территории Карабаха

Об этом Путин заявлял еще в октябре 2022 г., на прошлом заседании клуба «Валдай». Тогда он также говорил о двух районах в Карабахе (Кельбаджарский и Лачинский). Тогда он уточнил, что армянское руководство решило пойти «своим путем».