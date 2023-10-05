Путин: Россия предлагала Армении сохранить некоторые территории Карабаха
Армения могла получить две территории Нагорного Карабаха, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент рассказал, что Москва последние 15 лет предлагала Еревану получить две территории Нагорного Карабаха, но вернуть Азербайджану пять районов.
«Мы в свою очередь говорили, послушайте, Азербайджан растет, экономика развивается, это же нефтегазодобывающая страна, там 10-миллионное население. Давайте сравним потенциалы. Пока есть такая возможность, нужно найти этот компромисс», – отметил российский лидер.
Об этом Путин заявлял еще в октябре 2022 г., на прошлом заседании клуба «Валдай». Тогда он также говорил о двух районах в Карабахе (Кельбаджарский и Лачинский). Тогда он уточнил, что армянское руководство решило пойти «своим путем».
19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. После переговоров власти непризнанной республики согласились сдать оружие под контролем российских миротворцев.
28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.