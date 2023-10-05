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Политика

Путин: Россия предлагала Армении сохранить некоторые территории Карабаха

Ведомости

Армения могла получить две территории Нагорного Карабаха, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент рассказал, что Москва последние 15 лет предлагала Еревану получить две территории Нагорного Карабаха, но вернуть Азербайджану пять районов.

«Мы в свою очередь говорили, послушайте, Азербайджан растет, экономика развивается, это же нефтегазодобывающая страна, там 10-миллионное население. Давайте сравним потенциалы. Пока есть такая возможность, нужно найти этот компромисс», – отметил российский лидер.

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Об этом Путин заявлял еще в октябре 2022 г., на прошлом заседании клуба «Валдай». Тогда он также говорил о двух районах в Карабахе (Кельбаджарский и Лачинский). Тогда он уточнил, что армянское руководство решило пойти «своим путем».

19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. После переговоров власти непризнанной республики согласились сдать оружие под контролем российских миротворцев. 

28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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