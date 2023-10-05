Депутаты Европарламента назвали исход армян из Карабаха этнической чисткой

Позже Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по делу о предполагаемой дискриминации в Нагорном Карабахе. Ереван, в частности, потребовал от Баку воздерживаться от нарушения конвенции, действий, которые приведут к вытеснению оставшихся этнических армян из Карабаха.