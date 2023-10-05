Депутаты Европарламента назвали исход армян из Карабаха этнической чисткой
Европарламент сравнил ситуацию в Нагорном Карабахе с этнической чисткой и призвал ввести санкции против Баку. Это следует из резолюции, за принятие которой проголосовал 491 депутат.
Девять депутатов выступили против, 36 воздержались. «Поскольку более 100 000 этнических армян были вынуждены покинуть анклав после последнего наступления, депутаты Европарламента заявляют, что нынешняя ситуация равнозначна этнической чистке, и решительно осуждают угрозы и насилие, совершенные азербайджанскими войсками против армянских жителей Нагорного Карабаха», – говорится в сообщении.
В парламенте назвали действия Азербайджана «заранее спланированными и неоправданными» и призвали пересмотреть отношения с республикой.
«Они [депутаты] также призывают ЕС и государства-члены немедленно предложить всю необходимую помощь Армении, чтобы справиться с наплывом беженцев из Нагорного Карабаха и последующим гуманитарным кризисом», – отметили в пресс-службе.
19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. После переговоров власти непризнанной республики согласились сдать оружие под контролем российских миротворцев.
28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
Позже Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по делу о предполагаемой дискриминации в Нагорном Карабахе. Ереван, в частности, потребовал от Баку воздерживаться от нарушения конвенции, действий, которые приведут к вытеснению оставшихся этнических армян из Карабаха.
Как заявляли в МИД России, Евросоюз предал Армению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что ЕС не обеспечивает в Армении «никакой стабильности и деэскалации», а занимается «разведывательным мониторингом в интересах Брюсселя» и провоцированием ситуации.