Глава ОЗХО изучит доказательства использования Украиной запрещенных веществ

«Шестого октября я <...> встретился с генеральным директором <...> ОЗХО Фернандо Ариасом и передал ему материалы, содержащие доказательства применения украинскими националистами запрещенных по КЗХО веществ. <...> Гендиректор принял от нас эти сведения. Заверил, что они будут внимательно изучены и проанализированы», – пояснил посол (цитата по «РИА Новости»).