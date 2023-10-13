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Глава ОЗХО изучит доказательства использования Украиной запрещенных веществ

Ведомости

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас проанализирует подготовленные Россией материалы с доказательствами применения химического оружия украинскими войсками. Об этом сообщил постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.

«Шестого октября я <...> встретился с генеральным директором <...> ОЗХО Фернандо Ариасом и передал ему материалы, содержащие доказательства применения украинскими националистами запрещенных по КЗХО веществ. <...> Гендиректор принял от нас эти сведения. Заверил, что они будут внимательно изучены и проанализированы», – пояснил посол (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат уточнил, что документы защитили от возможных спекуляций вокруг инцидентов специальным грифом ОЗХО «особо защищено». Россия ожидает, что техсекритариат организации профессионально и объективно изучит сведения, подчеркнул Шульгин. 

Ранее по теме: Минобороны России сообщило о готовящейся Украиной масштабной провокации

Весной Минобороны заявляло о подготовке Украиной масштабной провокации с использованием отравляющих веществ. По данным ведомства, ВСУ собирались воссоздать в Сумской области якобы участок передовой и отправить туда останки погибших от якобы российских боеприпасов с «отравляющими веществами». Для этого участок и останки планировали обработать химикатами, уточняло министерство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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