Четыре населенных пункта Курской области остались без света после обстрела ВСУ
Три села и поселок в Курской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины, среди жителей пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Атаке днем 14 октября подвергся Глушковский район, уточнил глава региона. В результате были обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи.
«После взрыва загорелась сухая трава, которая была оперативно потушена пожарным расчетом», – написал губернатор.
13 октября при обстреле со стороны Украины в селе Козино Рыльского района было повреждено здание школы. Пострадавших не было, поскольку занятия в учреждении сейчас не проводятся, рассказывал Старовойт. В тот же день ВСУ атаковали село Попово-Лежачи Глушковского района, населенный пункт остался без света.
5 октября власти сообщили об атаке украинских беспилотников на объекты инфраструктуры сразу трех районов Курской области: Суджанского, Кореневского и Глушковского. В тот же день Старовойт рассказал об обстреле кассетными боеприпасами города Рыльска. В результате атаки местная жительница получила осколочные ранения.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.