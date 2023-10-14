Четыре населенных пункта Курской области остались без света после обстрела ВСУ

13 октября при обстреле со стороны Украины в селе Козино Рыльского района было повреждено здание школы. Пострадавших не было, поскольку занятия в учреждении сейчас не проводятся, рассказывал Старовойт. В тот же день ВСУ атаковали село Попово-Лежачи Глушковского района, населенный пункт остался без света.