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Боец российской армии рассказал об угоне танка ВСУ в зоне спецоперации

Ведомости

Боец батальона «Барс-13» Вооруженных сил России рассказал о случае в зоне спецоперации, когда десантник по имени Никита смог угнать танк ВСУ, сообщает Telegram-канал Wargonzo.

«Он пошел посмотреть по кустам обстановку, смотрит, танк стоит, темнеет, он сам рассказывал это нам... Он сам танкист, идет к танкистам поговорить, понимает, когда подходит ближе в сумерках, что на танке желтая полоса, что танк украинский. Просто якуты охотники, быстро соображают... Он ближе на выстрел подошел, обоих срезал очередью», – рассказал боец в видеоролике.

После этого российский десантник залез в украинский танк, где он смог одолеть третьего члена экипажа, затем техника противника была отбуксирована. Инцидент произошел в «серой» зоне на Бахмутском направлении. Десантнику, по словам собеседника проекта, дали орден за мужество. «Пригнали танк, зацепили его крест на крест и утащили», – заключил он.

Украина проводила контрнаступление с начала июня. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 12 сентября Путин заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих.

Ранее по теме: Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления

13 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что украинское контрнаступление можно считать законченным – российские войска перехватили инициативу и перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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