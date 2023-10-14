Боец российской армии рассказал об угоне танка ВСУ в зоне спецоперации
Боец батальона «Барс-13» Вооруженных сил России рассказал о случае в зоне спецоперации, когда десантник по имени Никита смог угнать танк ВСУ, сообщает Telegram-канал Wargonzo.
«Он пошел посмотреть по кустам обстановку, смотрит, танк стоит, темнеет, он сам рассказывал это нам... Он сам танкист, идет к танкистам поговорить, понимает, когда подходит ближе в сумерках, что на танке желтая полоса, что танк украинский. Просто якуты охотники, быстро соображают... Он ближе на выстрел подошел, обоих срезал очередью», – рассказал боец в видеоролике.
После этого российский десантник залез в украинский танк, где он смог одолеть третьего члена экипажа, затем техника противника была отбуксирована. Инцидент произошел в «серой» зоне на Бахмутском направлении. Десантнику, по словам собеседника проекта, дали орден за мужество. «Пригнали танк, зацепили его крест на крест и утащили», – заключил он.
Украина проводила контрнаступление с начала июня. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 12 сентября Путин заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих.
13 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что украинское контрнаступление можно считать законченным – российские войска перехватили инициативу и перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта.