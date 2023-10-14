Боец российской армии рассказал об угоне танка ВСУ в зоне спецоперации

«Он пошел посмотреть по кустам обстановку, смотрит, танк стоит, темнеет, он сам рассказывал это нам... Он сам танкист, идет к танкистам поговорить, понимает, когда подходит ближе в сумерках, что на танке желтая полоса, что танк украинский. Просто якуты охотники, быстро соображают... Он ближе на выстрел подошел, обоих срезал очередью», – рассказал боец в видеоролике.