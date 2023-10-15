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Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ двух сел Белгородской области

Ведомости

Окраины сел Демидовка и Графовка в Белгородской области попали под обстрел украинских военных, в результате эти и еще два населенных пункта остались без электричества, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

«Под обстрел ВСУ попали окраины двух сел – Демидовка и Графовка – Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что аварийные службы начнут устранять последствия обстрела в светлое время суток. В сводке атак за последние сутки Гладков рассказывал, что в поселке Красная Яруга 14 октября с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал, но в результате атаки в поселке оказалось нарушено электроснабжение. Сейчас свет частично вернули, работы продолжаются. Кроме того, ЛЭП была повреждена на хуторе Угрим, сейчас она восстановлена.

14 октября атака со стороны Украины оставила без электричества часть территории Курской области. Губернатор Роман Старовойт рассказывал, что при обстреле были обесточены поселок Теткино, а также села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. 

В Белгородской и Курской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, регион регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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