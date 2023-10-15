Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ двух сел Белгородской области

Он добавил, что аварийные службы начнут устранять последствия обстрела в светлое время суток. В сводке атак за последние сутки Гладков рассказывал, что в поселке Красная Яруга 14 октября с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал, но в результате атаки в поселке оказалось нарушено электроснабжение. Сейчас свет частично вернули, работы продолжаются. Кроме того, ЛЭП была повреждена на хуторе Угрим, сейчас она восстановлена.