ВКС России нанесли удары по базе боевиков в Сирии

15 октября сообщалось, что ВКС России нанесли высокоточные авиаудары по объектам террористов, расположенным в Идлибской зоне деэскалации на территории Сирии, в результате чего было уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов, а также два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований.