ВКС России нанесли удары по базе боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли несколько ударов по базе боевиков в Сирии, которая использовалась для ремонта бронетехники, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«ВКС России за прошедшие сутки нанесено три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники боевиков», – сказал он в рамках брифинга, пояснив, что бомбардировка была произведена в ответ на обстрелы сирийских объектов вооруженными формированиями боевиков.
По данным ЦПВС, при российских авиаударах погибли более 20 боевиков, были уничтожены укрытия и ремонтные цеха для танков и другой бронированной техники и пикапов.
Там также призвали боевиков прекратить обстрелы, «в противном случае, высокоточные удары авиации, направленные на ликвидацию причастных к провокациям боевиков, будут продолжены».
15 октября сообщалось, что ВКС России нанесли высокоточные авиаудары по объектам террористов, расположенным в Идлибской зоне деэскалации на территории Сирии, в результате чего было уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов, а также два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований.