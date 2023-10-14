ВКС России нанесли удары по объектам террористов в Сирии

«В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов. Поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, пять складов с вооружением и боеприпасами. Ликвидировано более 10 боевиков», – рассказал он, подчеркнув, что боевики радикальных формирований продолжают попытки атаковать объекты в Сирии при помощи беспилотников и РСЗО.