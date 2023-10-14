ВКС России нанесли удары по объектам террористов в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточные авиаудары по объектам террористов, расположенных в Идлибской зоне деэскалации на территории Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
«В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов. Поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, пять складов с вооружением и боеприпасами. Ликвидировано более 10 боевиков», – рассказал он, подчеркнув, что боевики радикальных формирований продолжают попытки атаковать объекты в Сирии при помощи беспилотников и РСЗО.
В ЦПВС добавили, что за судки в данной зоне было зафиксировано девять обстрелов позиций сирийской армии боевиками запрещенной в России террористической группировоки «Джабхат ан-Нусра» и др., а также несколько обстрелов в других провинциях.
11 октября армия обороны Израиля сообщила о нанесении артиллерийского удара по территории Сирии в ответ на запущенные оттуда ракеты. Там не назвали число запущенных ракет, отметив, что некоторые из них долетели до территории Израиля и упали на открытой местности.