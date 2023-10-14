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ВКС России нанесли удары по объектам террористов в Сирии

Ведомости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточные авиаудары по объектам террористов, расположенных в Идлибской зоне деэскалации на территории Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

«В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов. Поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, пять складов с вооружением и боеприпасами. Ликвидировано более 10 боевиков», – рассказал он, подчеркнув, что боевики радикальных формирований продолжают попытки атаковать объекты в Сирии при помощи беспилотников и РСЗО.

В ЦПВС добавили, что за судки в данной зоне было зафиксировано девять обстрелов позиций сирийской армии боевиками запрещенной в России террористической группировоки «Джабхат ан-Нусра» и др., а также несколько обстрелов в других провинциях.

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11 октября армия обороны Израиля сообщила о нанесении артиллерийского удара по территории Сирии в ответ на запущенные оттуда ракеты. Там не назвали число запущенных ракет, отметив, что некоторые из них долетели до территории Израиля и упали на открытой местности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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